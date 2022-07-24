Erling Haaland ilk golünü Bayern Münich'e karşı attı

Premier Lig'in ve Bundesliga'nın son şampiyonları, Amerika'da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
"Tek golle kazandı"
Lambeau stadyumunda oynanan karşılaşmayı Manchester City, yeni golcüsü Erling Haaland'ın 12. dakikada attığı golle kazandı.
"ilk maç ilk gol"
60 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleşen Norveçli golcü, City formasıyla ilk maçına çıkarken ilk golünü de atma başarısı gösterdi.
ERLING HAALAND DEBUT GOAL! 🔥
Man City 1-0 Bayern Munich pic.twitter.com/LzZiEfkiLU
ERLING HAALAND DEBUT GOAL! 🔥