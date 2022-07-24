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Erling Haaland ilk golünü Bayern Münich'e karşı attı

Manchester City ile Bayern Münich, Amerika'da oynadıkları hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erling Haaland ilk golünü Bayern Müniche karşı attı
Erling Haaland, Bayern Münich'e karşı çıktığı 8 maçta 6 gol attı.

Premier Lig'in ve Bundesliga'nın son şampiyonları, Amerika'da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

"Tek golle kazandı"

Lambeau stadyumunda oynanan karşılaşmayı Manchester City, yeni golcüsü Erling Haaland'ın 12. dakikada attığı golle kazandı.

"ilk maç ilk gol"

60 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleşen Norveçli golcü, City formasıyla ilk maçına çıkarken ilk golünü de atma başarısı gösterdi.

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