Beşiktaş'tan tatsız prova

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sahaya “Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst” ilk 11’i ile çıktı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage ise, “Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Neves, Moutinho, Podence, Gibbs-White, Jimenez, Neto” ilk 11’ini sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını Wolverhampton, 15’inci dakikada Jimenez, 29’uncu dakikada Podence ve 40’ıncı dakikada Neto’nun attığı gollerle 3-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında başka gol olmayınca Wolverhampton sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçını 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile oynayacak.
Beşiktaş İspanya kampının ilk maçında,İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 yenildi. İşte karşılaşmanın önemli anları.@Besiktas pic.twitter.com/tb8Hx4YEnC
Beşiktaş İspanya kampının ilk maçında,İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 yenildi. İşte karşılaşmanın önemli anları.@Besiktas pic.twitter.com/tb8Hx4YEnC— D-Smart Spor (@spor_smart) July 23, 2022