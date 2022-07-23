Spor Beşiktaştan tatsız prova
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş'tan tatsız prova

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü İspanya'da, Wolverhampton ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-0 kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan tatsız prova
Beşiktaş 0 - 3 Wolverhampton

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sahaya “Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst” ilk 11’i ile çıktı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage ise, “Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Neves, Moutinho, Podence, Gibbs-White, Jimenez, Neto” ilk 11’ini sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını Wolverhampton, 15’inci dakikada Jimenez, 29’uncu dakikada Podence ve 40’ıncı dakikada Neto’nun attığı gollerle 3-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında başka gol olmayınca Wolverhampton sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçını 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile oynayacak.
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek.
450-550-600 TL destek

450-550-600 TL destek

​Bakan Yanık az önce duyurdu: Ödemeler bu cuma başlıyor.
Mevlüde Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki.

Eğitimde tanıştılar: Su yerine gül yaprakları püskürttüler.

​Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki.
Sezonu 'şampiyon' açacak

Sezonu 'şampiyon' açacak

​Süper Lig'de yeni sezonun açılış programı belli oldu.

Erdoğan: Asgari ücretteki tabloyu yıl sonunda yeniden değerlendirip gerekeni yapacağız.

Liste ​belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

Kasaplar Federasyonu Başkanı tartışmalara açıklık getirdi.

​İstanbul ormanlarında yangınlara karşı 7/24 nöbet...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.