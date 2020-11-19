SÜPER LİG

Ersin Destanoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Ersin Destanoğlu için karar verildi: Derbide yok

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı. Genç kaleci 2 kritik maçta forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep FK maçında kırmızı kart görmüştü.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart görmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK ile oynadığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Beşiktaş file bekçisi Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza vermişti. Siyah-beyazlı kulüp bu cezaya itiraz etmişti.

İtirazı reddeden Tahkim Kurulu, genç eldivenin cezasını onadı.

  • Ersin Destanoğlu, ligde oynanacak Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon.
Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon.

Sergen Yalçın açıkladı: Geçen sezonu mumla aratıyor
Sergen Yalçın açıkladı: Geçen sezonu mumla aratıyor

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın iki haftadır iyi oynadığını ama bugün işlerin yolunda gitmediğini belirtti."Welinton'un sakatlanması bizi büyük sıkıntıya soktu"Oyunun genelinden memnun olmadığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:"Üzgünüz bizim için iyi bir oyun olmadı. İki haftadır iyi gidiyorduk ama bugün işler umduğumuz gibi gitmedi. Özellikle Welinton'un sakatlanması bizi oyunun tamamında çok büyük sıkıntıya soktu. Bireysel hatalar yaptık ve peşinden kırmızı kart geldi. İsteksiz ve arzusuz bir oyun vardı. Kesinlikle kazanma arzusundan uzak, amaçsız bir görüntü verdik. Bunu beklemiyorduk. Çünkü oynadığımız son 2 maçta takım iyi bir profil çizmişti. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık ve üzgünüz. İnşallah bunu telafi ederiz." "Ersin geçen sezonu mumla aratıyor"Kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı hakkındaki soru üzerine Yalçın, "Geçen sezonu ne yazık ki mumla aratıyor. Ondan çok daya iyi oyunlar oynamasını bekliyoruz. Bugünkü kırmızı kart pozisyonunda çok daha erken çıkabilirdi. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir arkadaşımız zamanla toparlar" değerlendirmesinde bulundu.Ersin Destanoğlu&#39;nun kırmızı kart gördüğü pozisyon 🔴👉Sizce karar doğru mu? pic.twitter.com/HjwUM5GYnV&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2020 "Bu seviyede bu hataları kaldırmak biraz zor"Sergen Yalçın, son iki haftada olgunlaşan ve profesyonel anlamda bir takım görüntüsü içinde olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:"İstatistik ve profesyonel anlamda çok yukarı giden bir takım vardı. Bu seviyede bu kadar basit goller yerseniz maç kazanmamız zorlaşır. Çok beklenti içinde olduğumuz futbolcular var maalesef onlar da performanslarının altında. Bu seviyede bu hataları kaldırmak biraz zor."Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri: Büyük takım oyuncusu böyle olmazSumudica: Kartal işareti yapmadım

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