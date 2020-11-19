Ersin Destanoğlu için karar verildi: Derbide yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK ile oynadığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Beşiktaş file bekçisi Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza vermişti. Siyah-beyazlı kulüp bu cezaya itiraz etmişti.

İtirazı reddeden Tahkim Kurulu, genç eldivenin cezasını onadı.

Ersin Destanoğlu, ligde oynanacak Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.