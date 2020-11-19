Ersin Destanoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?
Ersin Destanoğlu için karar verildi: Derbide yok
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı. Genç kaleci 2 kritik maçta forma giyemeyecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK ile oynadığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Beşiktaş file bekçisi Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza vermişti. Siyah-beyazlı kulüp bu cezaya itiraz etmişti.
İtirazı reddeden Tahkim Kurulu, genç eldivenin cezasını onadı.
Ersin Destanoğlu, ligde oynanacak Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
Yorum