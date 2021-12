Ertuğrul Doğan: "Hesapların hepsini bu yıl göreceğiz"

Süper Lig’in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor’da kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, iddialı konuştu. TSYD Trabzon Şubesi Dergisi’ne verdiği röportajda, tüm takviyeleri devre arasında kadroya katacaklarını ifade eden Ertuğrul Doğan, “Ondan sonra eti senin, kemiği benim. Hocamız bu işin üstesinden gelecektir. Onun da başından çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamız Abdullah Avcı’nın geldiğinde söylediği gibi ikimizin de Türk futbolundan alacağımız ve birbirimize katacağımız çok şey var. Trabzonspor da alacak, hocamız da alacak hak ettiklerimizi. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz” diye konuştu.

"Yeni hedeflerin peşinde koşacağız"

Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor’un şampiyon olması halinde bazı belediye başkanları bile görevi bırakabileceklerini söylüyor, herkesten farklı bir şampiyonluk yaşama hikayesi çıkıyor. Sizin düşünceniz nedir?” sorusunu: “(Gülerek) Ben yöneticiliği bırakmayacağım. Eğer ki o hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırsak hemen yeni hedeflerin peşine koşmak istiyoruz. Her maça tek tek bakacağız. Şehrimizin heyecanını anlıyoruz. Biz de heyecanlıyız. Her gün puan durumuna biz de bakıyoruz. Ama o hataya düşmememiz, insanların, ‘Olduk’ hissine kapılmasına izin vermememiz lazım. En önemli sorumluluk da basına düşüyor, dengeyi çok iyi sağlaması lazım. İnsanların yıllardır beklediği kupa özlemi var. Herkesin birbirine yardımcı olması lazım. En başta taraftarımızın, her zamanki gibi yine takımına tam anlamıyla sahip çıkması lazım” şeklinde yanıtladı.

Doğan, camiaya birlik çağrısında da bulundu.