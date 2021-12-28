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Trabzonspor Koita'nın golüyle üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor sahasında Boluspor'u Fode Koita'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Koitanın golüyle üst turda
Fode Koita'nın attığı gol sonrası Trabzonsporlu oyuncuların yaşadığı gol sevinci.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor sahasında Boluspor'u Fode Koita'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İlk yarıda durağan bir oyun sergileyen bordo mavililer pozisyona girmekte zorlanırken Boluspor'un bir şutu direkten geri döndü ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sonlandı.

İkinci yarıda oyuna giren Bakasetas, 48. dakikada Koita'nın attığı golün asistini yaptı. Sağ bekte görev yapan Serkan ise 52. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Trabzonspor, bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.

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