Trabzonspor Koita'nın golüyle üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor sahasında Boluspor'u Fode Koita'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
İlk yarıda durağan bir oyun sergileyen bordo mavililer pozisyona girmekte zorlanırken Boluspor'un bir şutu direkten geri döndü ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sonlandı.
İkinci yarıda oyuna giren Bakasetas, 48. dakikada Koita'nın attığı golün asistini yaptı. Sağ bekte görev yapan Serkan ise 52. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Trabzonspor, bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.
- Fode Koita, bordo mavili formayla ilk resmi golünü kaydetti
Trabzonspor 1-0 Boluspor
⚽️48' Fode Koita pic.twitter.com/QOx49PvCni
Trabzonspor 1-0 Boluspor