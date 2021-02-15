Spor Eryaman Stadyumunda son durum Maç saati yoğun kar yağışı bekleniyor
SÜPER LİG

Eryaman Stadyumu'nda son durum: Maç saati yoğun kar yağışı bekleniyor

Süper Lig'de Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının oynanacağı Eryaman Stadyumu'nda zeminin durumu merak konusu oldu. Ankara'da kar yağışı sürerken sahadan ilk görüntü geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saat 13.45 civarında Eryaman Stadyumu'nda çekilen görüntü (Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır)
Saat 13.45 civarında Eryaman Stadyumu'nda çekilen görüntü (Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır)

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta maçında bugün başkentte Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele öncesi kentteki kar yağışı nedeniyle Eryaman Stadyumu'nda zeminin durumu merak konusu oldu.

Yayıncı kuruluşun stadyumdan yayımladığı görüntülerde saha zemininde herhangi bir sıkıntının olmadığı görüldü. Ancak maçın başlama saatiyle birlikte kar yağışının şiddetini artıracağı ve sıcaklığın 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

  • Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı beklenen kar yağışı nedeniyle saat 19.00'dan 16.00'ya alınmıştı.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz;

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