Eryaman Stadyumu'nda son durum: Maç saati yoğun kar yağışı bekleniyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta maçında bugün başkentte Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele öncesi kentteki kar yağışı nedeniyle Eryaman Stadyumu'nda zeminin durumu merak konusu oldu.

Yayıncı kuruluşun stadyumdan yayımladığı görüntülerde saha zemininde herhangi bir sıkıntının olmadığı görüldü. Ancak maçın başlama saatiyle birlikte kar yağışının şiddetini artıracağı ve sıcaklığın 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı beklenen kar yağışı nedeniyle saat 19.00'dan 16.00'ya alınmıştı.

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