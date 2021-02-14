Galatasaray bataklıktan 3 puan çıkarttı: Galibiyet serisi 6 maça çıktı

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 89'uncu dakikada Mohamed'den gelirken, Kasımpaşa'nın tek golünü ise 51'inci dakikada Thelin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 51'e yükselterek haftayı lider olarak tamamladı. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

8'inci dakikada Emre Kılınç orta sahada topu kaptı ve hızla rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

GOL!

9'uncu dakikada Etebo'nun uzaktan sert vuruşunu yine kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Mohamed'in kafa vuruşunu yine kaleci Ertuğrul Taşkıran çeldi, seken topa altıpasta bekletmeden vuruşunu yapan Kerem Aktürkoğlu, ağları sarstı: 1-0.

26'ncı dakikada Babel sol kanattan ceza sahası yayına doğru topu sürdü ve sert bir vuruş yaptı, kaleci Ertuğrul Taşkıran bir kez daha topu kornere gönderdi.

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GOL!

51'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen ortada Muslera ile Marcao arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda Thelin'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

81'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Varga, meşin yuvarlağı sol ayağına çekerek vuruşunu yaptı, kaleci Muslera topa sahip oldu.

86'ncı dakikada Bistrovic'in uzaktan sert şutu az farkla auta gitti.

PENALTI!

87'nci dakikada ceza sahasına sarkan Onyekuru, topa dokundu ve kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

89'uncu dakikada penaltı için topun başına geçen Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Hakem Erkan Özdamar maçın bitiş düdüğünü çaldı ve Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek tekrar liderliğe yükseldi. pic.twitter.com/uUZwMcgHzj — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 14, 2021