Spor Galatasaray bataklıktan 3 puan çıkarttı Galibiyet serisi 6 maça çıktı
SÜPER LİG

Galatasaray bataklıktan 3 puan çıkarttı: Galibiyet serisi 6 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve yeniden liderliğe yükseldi. Sarı kırmızılılar bu skorla galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı Kasımpaşa karşısında öne geçiren golü atmıştı.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı Kasımpaşa karşısında öne geçiren golü atmıştı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 89'uncu dakikada Mohamed'den gelirken, Kasımpaşa'nın tek golünü ise 51'inci dakikada Thelin kaydetti.

  • Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 51'e yükselterek haftayı lider olarak tamamladı. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

8'inci dakikada Emre Kılınç orta sahada topu kaptı ve hızla rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

GOL!

  • 9'uncu dakikada Etebo'nun uzaktan sert vuruşunu yine kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Mohamed'in kafa vuruşunu yine kaleci Ertuğrul Taşkıran çeldi, seken topa altıpasta bekletmeden vuruşunu yapan Kerem Aktürkoğlu, ağları sarstı: 1-0.

26'ncı dakikada Babel sol kanattan ceza sahası yayına doğru topu sürdü ve sert bir vuruş yaptı, kaleci Ertuğrul Taşkıran bir kez daha topu kornere gönderdi.

GOL!

  • 51'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen ortada Muslera ile Marcao arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda Thelin'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

81'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Varga, meşin yuvarlağı sol ayağına çekerek vuruşunu yaptı, kaleci Muslera topa sahip oldu.

86'ncı dakikada Bistrovic'in uzaktan sert şutu az farkla auta gitti.

PENALTI!

  • 87'nci dakikada ceza sahasına sarkan Onyekuru, topa dokundu ve kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

  • 89'uncu dakikada penaltı için topun başına geçen Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Hakem Erkan Özdamar maçın bitiş düdüğünü çaldı ve Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Abone Ol Google News
TIR şoförlerinin imdadına yetiştiler

TIR şoförlerinin imdadına yetiştiler

​Kar ve fırtınanın ortasında AFAD'dan yardım eli.
Zor zeminde kritik 3 puan

Zor zeminde kritik 3 puan

​Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı son dakikalarda mağlup etti.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.
Üç gün daha sürecek

Üç gün daha sürecek

İstanbul'un dört bir yanından kar manzaraları...

Malatya Valisi açıkladı

Malatya Valisi açıkladı

​Gara şehitlerinin kimlikleri tespit edildi.

SİHA'lar vurdu

SİHA'lar vurdu

​Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.
Bazı illerde eğitime kar engeli

Bazı illerde eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitim, yoğun kar nedeniyle ertelendi.

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı

​Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.