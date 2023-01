THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17,7 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Vildoza, takımının 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladığı aralık ayında 15,8 sayı, 4,7 asist ve 2,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

30 Aralık'taki Barcelona karşılaşmasının ilk çeyreğinde sakatlanan Vildoza'nın, sahalardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor.

The MVP of December is Luca Vildoza🏆



Vildoza led the @kkcrvenazvezda turnaround from 4-6 to 8-8 in December!



He averaged 15.8 points and a 17.7 PIR for the month✨ pic.twitter.com/l9Rortm02D January 2, 2023