Spor THY Avrupa Liginde ayın MVPsi belli oldu
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THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu

Kızılyıldız'ın Arjantinli basketbolcusu Luca Vildoza, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Haber Merkezi AA
Euroleaguede aralık ayının MVPsi kim oldu?
Luca Vildoza

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17,7 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Vildoza, takımının 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladığı aralık ayında 15,8 sayı, 4,7 asist ve 2,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

30 Aralık'taki Barcelona karşılaşmasının ilk çeyreğinde sakatlanan Vildoza'nın, sahalardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor.

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