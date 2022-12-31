Spor Lebron James doğum gününde şov yaptı
NBA

Lebron James doğum gününde şov yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks'u 130-121 yenerken yıldız isim LeBron James yaş gününde attığı 47 sayı ile bir rekorda daha en iyiler arasında girdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Lebron James doğum gününde tarihe geçti: Tam 47 sayı
Lebron James, daha önce de NBA tarihinde 30.000 sayı, 10.000 ribaund ve 10.000 asist kaydeden tek oyuncu olmuştu.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, James'in 38. yaş gününde Hawks deplasmanından galibiyetle ayrıldı. 47 sayı, 10 ribaunt, 9 asist üreten James, kendisi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

En iyiler arasında

  • James, 38 yaşından sonra 45 sayı barajını geçen 4. oyuncu olarak NBA kayıtlarına girdi. Bunu daha önce Michael Jordan, Kerim Abdülcabbar ve Jamal Crawford başarmıştı.

6 ismin çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Thomas Bryant 19 sayı, 17 ribaunt, Russell Westbrook da 14 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double" yaptı.

Hawks'ta Trae Young 29 sayı, 8 asist, Dejounte Murray ise 20 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynadı. Jokic, ayı yüzde 60 isabet ve "triple double" ortalamayla bitirdi.

Gecenin diğer maçlarında ne oldu?

New Orleans Pelicans ile beraber Batı Konferansı'nın zirvesini paylaşan Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 124-119 mağlup etti.

Nuggets'ta 8 oyuncu çift haneli skor üretirken, 19 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic ve 20 sayı kaydeden Kentavious Caldwell-Pope öne çıktı.

Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Jokic, 14 maça çıktığı aralık ayında yüzde 60,4 saha içi isabetiyle 29,2 sayı, 12,3 ribaunt, 10,1 asist ortalamalarını yakaladı.

Sırp pivot böylece Wilt Chamberlain'den (Şubat ve Mart 1968) sonra en az 10 karşılaşmaya çıktığı bir ayda yüzde 60 isabet oranına ve "triple double" ortalamaya sahip 2. oyuncu oldu.

Heat cephesindeyse Tyler Herro'nun 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Bam Adebayo'nun 22 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

  • Sonuçlar;
  • Orlando Magic-Washington Wizards: 100-119
  • Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 121-130
  • Toronto Raptors-Phoenix Suns: 113-104
  • Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 123-114
  • Chicago Bulls-Detroit Pistons: 132-118
  • New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 127-116
  • Denver Nuggets-Miami Heat: 124-119
  • Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-112
  • Sacramento Kings-Utah Jazz: 126-125

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