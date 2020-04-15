EuroLeague'in geleceği belli oluyor

16 Nisan Perşembe günü TSİ 13.00'te video konferans üzerinden dijital ortamda yapılacak olan ve EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ile yönetiminin katılacağı basın toplantısına Avrupa'nın farklı ülkelerinden basın mensupları da katılım gösterecek.
Toplantıda organizasyonun geleceğine dair önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.
Ergin Ataman: "Benim şahsi düşüncem; NBA, Euroleague ve diğer ligler gibi büyük basketbol organizasyonlarındakine benzer şekilde sürecin takip edilmesi, salgın riski bittiğinde, tüm tedbirler alınarak, ligin gerekirse yazın devam ettirilip sportif olarak tescil edilmesidir" (DHA) pic.twitter.com/lQbsmEmskI
Ergin Ataman: "Benim şahsi düşüncem; NBA, Euroleague ve diğer ligler gibi büyük basketbol organizasyonlarındakine benzer şekilde sürecin takip edilmesi, salgın riski bittiğinde, tüm tedbirler alınarak, ligin gerekirse yazın devam ettirilip sportif olarak tescil edilmesidir" (DHA) pic.twitter.com/lQbsmEmskI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 25, 2020
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