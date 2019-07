Everton Fabian Delph'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Fabian Delph'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester City'deki dört yıllık kariyerinde tüm kulvarlarda 89 maça çıkan İngiliz futbolcu, 5 gol attı.

Fernando'nun Sevilla'ya satılmasının ardından Galatasaray'ın da transfer listesine giren Delph, yurt dışından da teklifler aldığını ancak kariyerine İngiltere'de devam etmek için bu kararı verdiğini ifade etti.