PREMİER LİG

Everton’dan Cenk Tosun açıklaması: Elimizden geleni yaptık

Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun'la ilgili olarak Premier Lig kulübünün menajeri Sam Allardyce açıklama yaptı. İngiliz teknik adam, oyuncu için her şeyi yaptıklarını ve artık beklemeye geçtiklerini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Everton menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun transferi hakkında açıklamalarda bulundui

Everton menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun transferi hakkında açıklamalarda bulundui

Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun transferinin 24 saat içinde açıklığa kavuşacağını söyledi.

Everton Menajeri Sam Allardyce, Premier Lig’deki Manchester United maçı sonrası Cenk Tosun’un transferi hakkında konuştu.

Allardyce yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Cenk Tosun’u transfer etmek için elimizden geleni yaptık. Artık önümüzdeki 24 saat içinde ne olacağını göreceğiz.
  • İngiliz basınında çıkan bazı haberlerde Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde fiyat yükselttiği ve sonraki satıştan pay istediği belirtildi.

Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği...

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