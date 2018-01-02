Everton’dan Cenk Tosun açıklaması: Elimizden geleni yaptık

Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun transferinin 24 saat içinde açıklığa kavuşacağını söyledi.
Everton Menajeri Sam Allardyce, Premier Lig’deki Manchester United maçı sonrası Cenk Tosun’un transferi hakkında konuştu.
Allardyce yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Cenk Tosun’u transfer etmek için elimizden geleni yaptık. Artık önümüzdeki 24 saat içinde ne olacağını göreceğiz.
- İngiliz basınında çıkan bazı haberlerde Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde fiyat yükselttiği ve sonraki satıştan pay istediği belirtildi.
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