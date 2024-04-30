|
Özgün

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınav tarihleri belli oldu

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 2. dönem sınavı, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek. Sınava ilk kez ve tekrar katılacaklar için Serbest muhasebeci mali müşavirlik başvuru tarihleri ne zaman?

10:51 - 30/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınavları ne zaman?
Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınavları ne zaman?

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak adaylar da tarih araştırmalarına başladı. Peki, serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınavları ne zaman?

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınavları ne zaman?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024/2 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 2. dönem sınav başvuruları ne zaman?

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Mayıs, tekrar katılacaklar için 15-31 Temmuz olarak belirlendi. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

#SMMM sınavı
#Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı
#TÜRMOB
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
29 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Dünün total, AB ve ABC birincisi belli oldu! İşte en çok izlenen programlar