Everton'dan kafa karıştıran Cenk Tosun açıklaması

Everton Menajeri Sam Allardyce, Premier League'deki Manchester United maçı sonrası Cenk Tosun'un transferi hakkında konuştu.
Allardyce yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun'u transfer etmek için elimizden geleni yaptık. Artık önümüzdeki 24 saat içinde ne olacağını göreceğiz" dedi.
Cenk Tosun transferinde imzalar bu hafta atılıyor
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de yaptığı çıkışla Roma, Valencia, Leipzig gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Cenk Tosun, devre arasında Ada’ya gideceği günü bekliyor.Everton Futbol Direktörü Steve Walsh’ın Türkiye’ye gelerek Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin sonuçlarına göre arada çok küçük detaylar kaldı ve bu detaylar da bu hafta içerisinde çözülecek. Masaya 20 milyon Pound’luk teklifle oturan Everton yönetimine karşın, siyah-beyazlılar Cenk için 30 milyon Pound istedi. Taraflar 25 milyon Pound’da (28 milyon Euro) anlaşmaya varırken, Beşiktaş, bir sonraki satıştan da pay almak istediğini belirtti. Eşiyle birlikte İngiltere’ye tatile giden Cenk Tosun da burada Everton yönetimiyle görüştü ve kendisine yapılan yıllık 7,5 milyon Pound’luk teklifi kabul etti. @cenktosun23’un #Beşiktaş'tan gideceğini öğrenen minik Ahmet'in görüntüleri herkesi duygulandırdı... via-@kmlkyldz #CenkTosun Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 31, 2017 at 3:12öö PST) Walsh bu hafta yeniden geliyorEverton Futbol Direktörü Steve Walsh, geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’ye gelerek gerekli teklifi sunup sonrasında noel tatili için İngiltere’ye dönmüştü. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın ısrarla istediği golcü oyuncu için bu hafta tekrar İstanbul’a gelecek olan Walsh, Beşiktaş yönetimiyle son görüşmesini yapacak. Beşiktaş’a bu transfer için 25 milyon Pound ödemeyi kabul eden Everton’ın, bir sonraki satıştan da yüzde vermeyi taahhüt ettiği de biliniyor.Steve Walsh’ın gerekli işlemleri tamamlamasının ardından Cenk Tosun, Everton’a resmi imzayı atacak. Özellikle Everton taraftarları, Cenk Tosun’un, sezon başında takımdan ayrılan ve Manchester United’a transfer olan Lukaku’nun boşluğunu dolduracağına inanıyor. Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 29, 2017 at 7:04öö PST)
Cenk'in yerini doldurun
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'un yerine forvet takviyesi yapılması istedi. İngiliz ekibi Everton'a transferi son aşamaya gelen Cenk Tosun da gitmeye sıcak bakıyor. Satış bedelinin 25 milyon Euro bandına kadar çıkması siyah-beyazlı yönetimin transferi onaylamasını kolaylaştırıyor. Bu konuda teknik direktör Şenol Güneş'in de fikrini alan Beşiktaş yönetimi, deneyimli çalıştırıcının “Ben oyuncumun satılmasını istemem, lakin kulübün menfaatleri ön planda tutulması gerekiyorsa tutulacak” dedi. Cenk'in ayrılması ile birlikte hücum hattında eksileceklerini belirten başarılı çalıştırıcı, forvete yeni bir takviye istedi. Önlerinde ağır maçlar olduğunu ifade eden Güneş, “Sezonun ikinci yarısı bizim için çok zor geçecek. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağız. Ligde ise 5 tane rakibimiz var. O nedenle hücum bölgesini eksik bırakamayız. Negredo da çok iyi bir golcü ama bu sürecin sakatlığı cezası var. Her ihtimale açık olmalıyız. Devre arası kampına yeni golcüyü yetiştirin” ifadelerini kullandı. TOSİC'İ BIRAKMAYINİngilitere Premier lig ekiplerinin tek ilgisi Cenk Tosun'a değil. Beşiktaş'ın stoperi Dusko Tosic'i de gündemine alan Everton, bu oyuncu için de teklif sunmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna Hırvat savunmacı Domagoj Vida'yı katan Beşiktaş, Tosic'e gelen teklifin 6-7 milyon Euro seviyesine çıkması durumunda bu satışa onay verecek. Bu konuda da Şenol Güneş'e danışan Beşiktaş yönetimi, deneyimli çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı. Vida'nın iyi bir transfer olduğunu dile getiren Güneş, “O bölgeye takviye yapmışken bir oyuncu eksiltmenin anlamı yok. Tosic, her rakibe karşı direkt oynayabiliyor. Ben kendisinden çok faydalanıyorum. Eğer satışını düşünüyorsanız, onun da yerine bir stoper almalısınız” dedi. Yurt dışında bulunan başkan Fikret Orman'ın hafta başında Türkiye'ye döneceği ve Salı günü Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Transferin açıklanması an meselesiBeşiktaş'ta Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transferi için artık sona gelindiği ve İstanbul'da bulunan Everton Futbol Direktörü Steve Walsh'ın siyah-beyazlı yöneticilerle anlaşma sağladığı öğrenildi. Buna göre İngiliz kulübünün, bonservis olarak 23 milyon Euro ödeyeceği, 2 milyon Euro da bonuslardan geleceği ve toplam kazancın 25 milyon Euro'yu bulacağı ifade edildi. Cenk Tosun'un ise, yıllık 4 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Son detayların da sonuca bağlanmasının ardından transferin yarın ya da çarşamba günü açıklanmasının beklendiği belirtildi.
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