Everton'dan kafa karıştıran Cenk Tosun açıklaması

Everton Menajeri Sam Allardyce, Premier League'deki Manchester United maçı sonrası Cenk Tosun'un transferi hakkında konuştu.

Allardyce yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun'u transfer etmek için elimizden geleni yaptık. Artık önümüzdeki 24 saat içinde ne olacağını göreceğiz" dedi.

Cenk Tosun transferinde imzalar bu hafta atılıyor Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de yaptığı çıkışla Roma, Valencia, Leipzig gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Cenk Tosun, devre arasında Ada’ya gideceği günü bekliyor.Everton Futbol Direktörü Steve Walsh’ın Türkiye’ye gelerek Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin sonuçlarına göre arada çok küçük detaylar kaldı ve bu detaylar da bu hafta içerisinde çözülecek. Masaya 20 milyon Pound’luk teklifle oturan Everton yönetimine karşın, siyah-beyazlılar Cenk için 30 milyon Pound istedi. Taraflar 25 milyon Pound’da (28 milyon Euro) anlaşmaya varırken, Beşiktaş, bir sonraki satıştan da pay almak istediğini belirtti. Eşiyle birlikte İngiltere’ye tatile giden Cenk Tosun da burada Everton yönetimiyle görüştü ve kendisine yapılan yıllık 7,5 milyon Pound’luk teklifi kabul etti. @cenktosun23’un #Beşiktaş'tan gideceğini öğrenen minik Ahmet'in görüntüleri herkesi duygulandırdı... via-@kmlkyldz #CenkTosun Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 31, 2017 at 3:12öö PST) Walsh bu hafta yeniden geliyorEverton Futbol Direktörü Steve Walsh, geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’ye gelerek gerekli teklifi sunup sonrasında noel tatili için İngiltere’ye dönmüştü. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın ısrarla istediği golcü oyuncu için bu hafta tekrar İstanbul’a gelecek olan Walsh, Beşiktaş yönetimiyle son görüşmesini yapacak. Beşiktaş’a bu transfer için 25 milyon Pound ödemeyi kabul eden Everton’ın, bir sonraki satıştan da yüzde vermeyi taahhüt ettiği de biliniyor.Steve Walsh’ın gerekli işlemleri tamamlamasının ardından Cenk Tosun, Everton’a resmi imzayı atacak. Özellikle Everton taraftarları, Cenk Tosun’un, sezon başında takımdan ayrılan ve Manchester United’a transfer olan Lukaku’nun boşluğunu dolduracağına inanıyor. Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 29, 2017 at 7:04öö PST)