Cenk'in yerini doldurun

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'un yerine forvet takviyesi yapılması istedi. İngiliz ekibi Everton'a transferi son aşamaya gelen Cenk Tosun da gitmeye sıcak bakıyor. Satış bedelinin 25 milyon Euro bandına kadar çıkması siyah-beyazlı yönetimin transferi onaylamasını kolaylaştırıyor. Bu konuda teknik direktör Şenol Güneş'in de fikrini alan Beşiktaş yönetimi, deneyimli çalıştırıcının “Ben oyuncumun satılmasını istemem, lakin kulübün menfaatleri ön planda tutulması gerekiyorsa tutulacak” dedi. Cenk'in ayrılması ile birlikte hücum hattında eksileceklerini belirten başarılı çalıştırıcı, forvete yeni bir takviye istedi. Önlerinde ağır maçlar olduğunu ifade eden Güneş, “Sezonun ikinci yarısı bizim için çok zor geçecek. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağız. Ligde ise 5 tane rakibimiz var. O nedenle hücum bölgesini eksik bırakamayız. Negredo da çok iyi bir golcü ama bu sürecin sakatlığı cezası var. Her ihtimale açık olmalıyız. Devre arası kampına yeni golcüyü yetiştirin” ifadelerini kullandı.

TOSİC'İ BIRAKMAYIN

İngilitere Premier lig ekiplerinin tek ilgisi Cenk Tosun'a değil. Beşiktaş'ın stoperi Dusko Tosic'i de gündemine alan Everton, bu oyuncu için de teklif sunmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna Hırvat savunmacı Domagoj Vida'yı katan Beşiktaş, Tosic'e gelen teklifin 6-7 milyon Euro seviyesine çıkması durumunda bu satışa onay verecek. Bu konuda da Şenol Güneş'e danışan Beşiktaş yönetimi, deneyimli çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı. Vida'nın iyi bir transfer olduğunu dile getiren Güneş, “O bölgeye takviye yapmışken bir oyuncu eksiltmenin anlamı yok. Tosic, her rakibe karşı direkt oynayabiliyor. Ben kendisinden çok faydalanıyorum. Eğer satışını düşünüyorsanız, onun da yerine bir stoper almalısınız” dedi. Yurt dışında bulunan başkan Fikret Orman'ın hafta başında Türkiye'ye döneceği ve Salı günü Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.