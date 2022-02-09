Faslı oyuncu Hakim Ziyech ​milli takımı bıraktığını açıkladı

Fas Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, herkesi şaşırtan bir karar aldı. 28 yaşındaki oyuncu, milli takımı bıraktığını ve bir daha geri dönmeyeceğini duyurdu.

"Benim açımdan her şey çok açık"

Ziyech, Chelsea'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli takıma dönmeyeceğim ve bu son kararım. Benim açımdan her şey çok açık. Artık tamamen kulübüme odaklanacağım" ifadelerini kullandı.

Sakatlığını bahane etmiş

Fas Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic ise daha önce yaptığı bir açıklamada Ziyech'in, oynamamak için sakatlığını bahane ettiğini söylemişti. Faslı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmamıştı.

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Hollanda'da doğan 28 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı formasıyla çıktığı 40 maçta 17 gol attı.

Hakim Ziyech, 28 yaşında.🎂pic.twitter.com/Qmoeem0385 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 19, 2021



