Fatih Karagümrük'te Shota Arveladze dönemi

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır.

"Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz"