Fatih Karagümrük'te Shota Arveladze dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Gürcü hoca Shota Arveladze'nin getirildiğini açıkladı.
"Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz"
Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor takımlarında görev aldı.