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Spor

Fatih Karagümrük'te Shota Arveladze dönemi

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırıp teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

16:41 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:05 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Shota Arveladze
Shota Arveladze

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Gürcü hoca Shota Arveladze'nin getirildiğini açıkladı.


Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada;
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.


Alparslan Erdem'e teşekkür mesajı:

"Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz"



Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor takımlarında görev aldı.







#Fatih Karagümrük
#Alparslan Erdem
#Teknik direktör
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