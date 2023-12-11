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Spor

Ligde 12 dakika süre aldı: Kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan orta saha oyuncularından Jean Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı kaldı. Kamerunlu genç oyuncu, Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada süre alabildi.

14:33 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:34 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jean Onana
Jean Onana

Beşiktaş aldığı karar doğrultusunda beş futbolcusunu kadro dışı bıraktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan futbolcular arasında en dikkat çeken isim Jean Onana oldu.


23 yaşındaki orta saha bu sezon Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Onana'nın görev aldığı karşılaşmalar şöyle; Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1’er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı.


Kamerunlu orta saha sezon başında Fransız ekibi Lens’ten 4 milyon 37 bin 500 Euroluk bonservis bedeliyle 4 yıllığına Beşiktaş’a transfer olmuştu.








#Beşiktaş
#Süper Lig
#Jean Onana
#Kadro Dışı
1 saat önce
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