Beşiktaş aldığı karar doğrultusunda beş futbolcusunu kadro dışı bıraktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan futbolcular arasında en dikkat çeken isim Jean Onana oldu.

23 yaşındaki orta saha bu sezon Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Onana'nın görev aldığı karşılaşmalar şöyle; Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1’er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı.