Fatih Terim: Asamoah zor gözüküyor, sürprizimiz olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arası kampında GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Terim, kampın güzel geçtiğini ifade ederken transfere dair sorulara cevap verdi.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Asamoah ile ilgili bilgi vereyim. Benden önce gelişti, fakat olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor, onun için alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki, bizim isteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun olsun ve fark yaratacak bir oyuncu olsun. Bu kolay değil. Yabancı bir oyuncu alacaksak, zaten 1-2 oyuncu gidebilir. Kendim de konuştum oyuncularla, hazır olun gelirse diye. Bizde son durumlar böyle. Devre arası çok fazla transfer doğru durmuyor. Herkes de doğru giderken, kendi oyuncusunu niye versin? Belki 1, belki 2 olabilir, 3'ü geçmez. Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyorum, önce sol beke. Sonra teknik heyetin aklında bir şey var, belki onu yapabiliriz.

Donk'a ayrı parantez açtı

"Donk meziyetli bir oyuncu. Beklentim var. Orada bir de Selçuk var. Sezonu doğru rotasyonla bölerseniz ve herkes kendini önemli hissederse, herkesin üzerine düşen kaplama alanı ekonomik bölünmüş olur. Yönetime 20+3 bana yeter dedim."

Yardımcı antrenörler konusu

"Taffarel ile konuştum, ayın 18'inde burada. Lige hazırlıyoruz onu, izin verdim, benden öyle bir ricada bulundu. Eski ekibimizi aldık. Altyapıdan bir şey çıkmıyor. G.Saray altyapısından hep bir şeyler çıkmıştır ve yine çıkmalıdır."

Altyapıda yeni yapılanma mesajı

"Yeni futbolu bırakmış birçok arkadaşımızı çağırdım. Necati ve Gökhan'ı çağırdım, çok paramız yok, itibarımız hep var dedim. Onlar da böyle bir şey talep etmiyoruz dedi. Elmander de cumartesi günü geliyor, daha da gelecekler var. Haftada bir Necati ile Elmander'in atak oyuncularımızı çalıştırmasını istiyorum."

🎙Galatasaraylı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Johan Elmander, futbol hayatındaki en güzel anların sorulması üzerine cevap veriyor... #Elmander #Galatasaray Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 7, 2018 at 2:14öö PST )