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Spor Fatih Terim-Sergen Yalçın rekabeti 1-1
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Fatih Terim-Sergen Yalçın rekabeti: 1-1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki teknik adam birer kez kazanan taraf olurken, üç maç da berabere sona erdi.

Haber Merkezi İHA
Fatih Terim-Sergen Yalçın rekabeti: 1-1
İki teknik adam 6. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray’ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’ı çalıştırıyordu. İki teknik adam da birer kez galip gelirken, üç karşılaşma da berabere sona erdi.

Derbide 3. randevu

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti. Ligin ilk yarısında Vodafone Park’taki derbiyi ise siyah-beyazlılar 2-0 kazanmıştı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın’ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

  • Süper Lig: 17.01.2021 (Sergen Yalçın) Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
  • Süper Lig: 15.03.2020 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)
  • Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
  • Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
  • Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

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