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Cyle Larin: Drogba'yı örnek alıyorum

Beşiktaş’ın en golcü ismi olan Cyle Larin, Süper Lig şampiyonluğunu hak ettiklerini söyledi. Galatasaray maçında savaşarak yola devam edeceklerini belirten Kanadalı oyuncu, 'Derbi, final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Hem saha içerisinde hem de saha dışarısında çok mutluyuz' dedi. Larin aynı zamanda Drogba'yı kendisine örnek aldığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cyle Larin: Drogbayı örnek alıyorum
Cyle Larin'in ligde 19 golü bulunuyor.

Süper Lig’de attığı 19 golle krallık yarışında ikinci sırada bulunan Beşiktaş’ın en golcü ismi Cyle Larin, hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray derbisinden başarıyla ayrılarak şampiyon olmak istediklerini söyledi. Takım iyi oynadığı zaman kendisinin de iyi oynadığını belirten Larin, “Sezon içinde çok çalıştım. Gol atarak katkı yaptığım için de mutluyum. Kısa sürede çok maç oynadık ve çok enerji harcadık. Şampiyonluğa giden yolun ne olduğunu, nasıl maçlar kazanılmasını biliyoruz. Şampiyonluğa ulaşana dek de bunu yaparak savaşmaya devam edeceğiz” dedi. Larin futbolda örnek aldığı ismin Didier Drogba olduğunu ve çocukken, yıldız golcünün maçlarını izlediğini söyledi.

"Sergen Yalçın özgüven verdi"

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisini pozitif anlamda etkilediğini vurgulayan Larin, “Bana özgüven verdi. Sevdiğim işi yapmamı sağladı. Saha içinde, sol kanatta ve forvette bana özgürlük verdi. Bana inandı ve ben de işimi yaptım. Sergen Yalçın’ın kendi tarzı var. Umarım Mourinho ve Klopp’tan daha iyi olur. Hücum oynuyoruz ve bu durum da bize özgüven veriyor” değerlendirmesinde bulundu. Kendisi adına oynadığı bölgenin önemli olmadığını söyleyen golcü oyuncu, “Zevk alıyorum saha içinde. Saha dışında da çok mutluyuz ve bu da oyuna yansıyor. Birlikte savaşıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz” diye konuştu.

  • "Derbide göreceksiniz"
  • Ligin kalan 3 maçında aynı performansı sürdürmek istediklerini ifade eden Larin, “Hatayspor maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Özgüveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz sahada” dedi. Beşiktaş’ın kalan 3 maçta 4 gol atması durumunda, gol rekoru kıracağının da hatırlatıldığı golcü oyuncu, “Tabii ki çok fazla gol atmak iyi hissettiriyor. Oynadığımız futboldan zevk alıyoruz. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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