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Fatih Terim'e yıllık 18 milyon TL

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile yapılan yeni sözleşme kapsamında tecrübeli teknik adama yıllık 18 milyon TL ödeneceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Galatasaray ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Galatasaray ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile şampiyonluk kutlamaları esnasında imzalanan sözleşmenin şartları belli oldu.

Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2 3 yıllık olduğu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında şirketimiz tarafından teknik direktöre ödenecek sezonluk ücret 18 milyon liradır. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücret taraflarca kararlaştırılmak suretiyle, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."

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