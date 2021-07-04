Fatih Terim'in fotoğrafını beğendi, transfer ateşini yaktı

Son olarak Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan orta saha oyuncusu Paulinho, transfer ateşini sosyal medyadan yaktı.

Galatasaray'ın listesinde bulunan yıldız isim, Instagram hesabından teknik direktör Fatih Terim'in fotoğraflarını beğendi.

Paulinho'nun bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, transferinin bitme aşamasında olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Paulinho, Fatih Terim'in paylaşımlarını beğendi. pic.twitter.com/9m4XqduHAF — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 4, 2021

SPOR Paulinho imzaya geliyor