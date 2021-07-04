Spor Fatih Terimin fotoğrafını beğendi, transfer ateşini yaktı
TRANSFER

Fatih Terim'in fotoğrafını beğendi, transfer ateşini yaktı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız futbolcu Paulinho, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimin fotoğrafını beğendi, transfer ateşini yaktı
Terim'in transferini istediği futbolcuların başında Paulinho geliyor.

Son olarak Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan orta saha oyuncusu Paulinho, transfer ateşini sosyal medyadan yaktı.

Galatasaray'ın listesinde bulunan yıldız isim, Instagram hesabından teknik direktör Fatih Terim'in fotoğraflarını beğendi.

Paulinho'nun bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, transferinin bitme aşamasında olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.

Paulinho imzaya geliyor
SPOR
Paulinho imzaya geliyor

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Paulinho⚽⚽ (@paulinhop8)'in paylaştığı bir gönderi

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