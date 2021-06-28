Paulinho imzaya geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Paulinho'yu kadrosuna katıyor.
Portekiz basınından Record'un aktardığı haberde, anlaşma sağlanan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bu hafta sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Annesi Galatasaray'ı açıklamıştı
Geçtiğimiz günlerde Güney Amerika basınına açıklamalarda bulunan Paulinho'nun annesi Erica Nascimento, oğluna teklif yapan takımlardan birinin Galatasaray olduğunu söylemişti.
- Son olarak Çin ekibi Guangzhou'da top koşturan Paulinho, kariyerinde Barcelona ve Tottenham gibi kulüplerin formalarını giydi. Oynadığı kulüplerde toplam 487 resmi maça çıkan Paulinho, 130 gol atarken 55 de asist yapma başarısı gösterdi.