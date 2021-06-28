Spor Paulinho imzaya geliyor
FUTBOL FUTBOL

Paulinho imzaya geliyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Paulinho, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Tecrübeli oyuncunun bu hafta sarı-kırmızılı kulübe imza atacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paulinho imzaya geliyor
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Paulinho'yu kadrosuna katıyor.

Portekiz basınından Record'un aktardığı haberde, anlaşma sağlanan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bu hafta sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Annesi Galatasaray'ı açıklamıştı

Geçtiğimiz günlerde Güney Amerika basınına açıklamalarda bulunan Paulinho'nun annesi Erica Nascimento, oğluna teklif yapan takımlardan birinin Galatasaray olduğunu söylemişti.

  • Son olarak Çin ekibi Guangzhou'da top koşturan Paulinho, kariyerinde Barcelona ve Tottenham gibi kulüplerin formalarını giydi. Oynadığı kulüplerde toplam 487 resmi maça çıkan Paulinho, 130 gol atarken 55 de asist yapma başarısı gösterdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Paulinho⚽⚽ (@paulinhop8)'in paylaştığı bir gönderi

Galatasaray-Dinamo Bükreş maç özeti ve golleri izle
SPOR
Galatasaray-Dinamo Bükreş maç özeti ve golleri izle
Abone Ol Google News
Paulinho imzaya geliyor

Paulinho imzaya geliyor
Diyanetten makul süre talebi

Diyanet'ten 'makul süre' talebi

Mola saatleri, namaz vakitleri dikkate alınarak belirlenecek.
Kapalı gişe oynuyor

'Kapalı gişe oynuyor'

​Sarıyer'de 'domuz izleme' tribünü dikkat çekiyor.

Erdoğan'ın butona basması ile ilk görüntü geldi.

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor

Yılda 15 ton altın çıkaracak

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.