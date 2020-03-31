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Fatih Terim'in taburcu edilmesine Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilmesi hakkında açıklama yaptı. Genel sağlık durumu iyi gözüken vatandaşların taburcu edildiğini ifade eden Kara, bu kişilerin 14 günlük karantina sürelerinin devam ettiğini ve evde takiplerinin yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Fatih Terim 8 gün hastanede kaldı.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Fatih Terim 8 gün hastanede kaldı.

Fotoğraf: Abdullah Coşkun / AA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif olduğu ancak durumunun iyiye gitmesi sebebiyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesine karar verildiği açıklandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tecrübeli teknik adamın pozitif olmasına rağmen taburcu edilmesine açıklık getirdi.

Doktorlar tarafından genel durumu iyi gözüken vatandaşların taburcu edildiğini belirten Kara, bu kişilerin protokoller gereği evde 14 günlük karantina sürelerinin devam ettiğini söyledi.


Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara

"Koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz"


CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Kara, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;


  • "Bizim vaka takip protokollerimiz var. Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Bu kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz. İkinci kriterimiz ise eve gittiğinde evinde hastalığı bulaştıracak bir kişinin olmaması. Özellikle belli bir yaşın üstünde birinin olmamasını istiyoruz. Üçüncü kuralımız ise bu kişi 14 gün izole kurallarına uyacaksa, diğer kişilerle en az şekilde temas edecekse, bu koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz. Ayrıca eve giden kişiyi de takip ediyoruz. Sonrasında 2 tane testi pozitif çıkarsa artık dışarı çıkabileceklerini söylüyoruz. Bu durum herkes için geçerli, Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli. Tüm hastaların tedavisinin hastanede yapılacağı yönünde bir durum yok."

Fatih Terim taburcu oldu: Tedavisine evinde devam edilecek
Fatih Terim taburcu oldu: Tedavisine evinde devam edilecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın 23 Mart'ta Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yattığı belirtilerek, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştirilen Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararıyla hastanemizden taburcu edilmiştir." denildi.Fatih Terim'in tedavisine evinde devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."Fatih Terim için tedavi gördüğü hastaneden resmi açıklama👇 pic.twitter.com/9J0SAuD4z1&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Mart 2020 Yusuf Günay da taburcu edildiGalatasaray’da Fatih Terim’in ardından Yusuf Günay’dan da iyi haber geldi. Koronavirüs sebebiyle tedavisi devam eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastaneden taburcu edildiğini duyurdu. Günay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.&mdash; Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) 30 Mart 2020

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