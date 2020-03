Fatih Terim'in taburcu edilmesine Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif olduğu ancak durumunun iyiye gitmesi sebebiyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesine karar verildiği açıklandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tecrübeli teknik adamın pozitif olmasına rağmen taburcu edilmesine açıklık getirdi.

Doktorlar tarafından genel durumu iyi gözüken vatandaşların taburcu edildiğini belirten Kara, bu kişilerin protokoller gereği evde 14 günlük karantina sürelerinin devam ettiğini söyledi.

"Koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz"

CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Kara, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Bizim vaka takip protokollerimiz var. Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Bu kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz. İkinci kriterimiz ise eve gittiğinde evinde hastalığı bulaştıracak bir kişinin olmaması. Özellikle belli bir yaşın üstünde birinin olmamasını istiyoruz. Üçüncü kuralımız ise bu kişi 14 gün izole kurallarına uyacaksa, diğer kişilerle en az şekilde temas edecekse, bu koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz. Ayrıca eve giden kişiyi de takip ediyoruz. Sonrasında 2 tane testi pozitif çıkarsa artık dışarı çıkabileceklerini söylüyoruz. Bu durum herkes için geçerli, Fatih hoca için de geçerli, benim için de geçerli. Tüm hastaların tedavisinin hastanede yapılacağı yönünde bir durum yok."