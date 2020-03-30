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Fatih Terim taburcu oldu: Tedavisine evinde devam edilecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif olduğu ancak durumunun iyiye gitmesi sebebiyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesine karar verildiği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle hastaneye yatmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle hastaneye yatmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın 23 Mart'ta Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yattığı belirtilerek, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştirilen Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararıyla hastanemizden taburcu edilmiştir." denildi.

Fatih Terim'in tedavisine evinde devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

Yusuf Günay da taburcu edildi

Galatasaray’da Fatih Terim’in ardından Yusuf Günay’dan da iyi haber geldi. Koronavirüs sebebiyle tedavisi devam eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastaneden taburcu edildiğini duyurdu. Günay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."

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