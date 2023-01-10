Spor Felix Chelsea yolunda
TRANSFER

Felix Chelsea yolunda

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Joao Felix, İngiltere yolunda. İspanyol basını 23 yaşındaki futbolcunun Chelsea ile anlaştığını duyurdu. Ayrıca İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Twitter hesabından bu transferin gerçekleşmek üzere olduğunu yazdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Felix Chelsea yolunda
Joa Felix 2019 yılında Atletico Madrid'e 127 milyon euroya transfer olmuştu.

İspanyol basını, Atletico Madrid'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübü Chelsea'ye transfer olacağını yazdı.

Chelsea'nin genç forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi.

Dünya Kupası'nda 1 gol attı

Felix, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki performansıyla da dev kulüplerin radarına girmişti.

Portekiz formasıyla turnuvada 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Felix, transfer kapılarını sonuna kadar aralamıştı.

Joao Felix'in Atletico Madrid'den ayrılma gerekçelerinin arasında teknik direktör Diego Simeone ile yaşadığı problemler de yer alıyor.

Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan transfer ettiği Felix, 131 maçta 33 kez gol sevinci yaşadı.

Fabrizio Romano da yazdı

İtalyan gazeteci, Fabrizio Romana'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu transferin kiralık olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Yıldız ismin 11 milyon euro olan yıllık ücretinin Chelsea tarafından karşılanacağını belirtti. Ayrıca Felix'in, Atletico Madrid ile olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacağını söyledi.

Chelsea Fofana'yı açıkladı
SPOR
Chelsea Fofana'yı açıkladı
Avcıdan mücadeleye devam mesajı

Avcı'dan 'mücadeleye devam' mesajı

​Destek için evinin önünde toplanan taraftarlara böyle karşılık verdi.
Şampiyon Hocaya destek için toplandılar

'Şampiyon Hoca'ya' destek için toplandılar

​Trabzonsporlular, Abdullah Avcı'ya destek için bir araya geldiler.
Trabzonspor ara vermedi

Trabzonspor ara vermedi

​Bordo mavililerde hedef Başakşehir maçı.
Başkan transferi <br>resmen açıkladı

Başkan transferi
resmen açıkladı

Doğukan Sinik Süper Lig'e dönüyor.
Fenerbahçe<br> transferi açıkladı

Fenerbahçe
transferi açıkladı

​Samet Akaydın için görüşmelerin başlandığını duyuruldu.
Okan Buruk'un <br>büyük başarısı

Okan Buruk'un
büyük başarısı

​Üç yerli zorunluluğu avantaja dönüştü.
49 yıldır ilk kez oldu

49 yıldır ilk kez oldu

​Fenerbahçe'den taraftarını üzen istatistik
Derbiden <br>tek isim

Derbiden
tek isim

​Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu.
Sözleşme detayları <br>belli oldu

Sözleşme detayları
belli oldu

​Samet Akaydın 3.5 yıllık imzayı attı.
İdmana çıktı

İdmana çıktı

​Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi.
Süper Lig'in ilk <br>Çinli futbolcusu

Süper Lig'in ilk
Çinli futbolcusu

​Başakşehir sürpriz transferini duyurdu.
Fenerbahçe'nin <br>ilk transferi

Fenerbahçe'nin
ilk transferi

Kendisi açıkladı: "Sarı-lacivertli formayla kupalar kazanmak istiyorum"
Başkan <br>görevi bıraktı

Başkan
görevi bıraktı

​Süper Lig ekibinde istifa şoku yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.