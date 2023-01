Felix Chelsea yolunda

İspanyol basını, Atletico Madrid'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübü Chelsea'ye transfer olacağını yazdı.

Chelsea'nin genç forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi.

Dünya Kupası'nda 1 gol attı

Felix, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki performansıyla da dev kulüplerin radarına girmişti.

Portekiz formasıyla turnuvada 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Felix, transfer kapılarını sonuna kadar aralamıştı.

Joao Felix'in Atletico Madrid'den ayrılma gerekçelerinin arasında teknik direktör Diego Simeone ile yaşadığı problemler de yer alıyor.

Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan transfer ettiği Felix, 131 maçta 33 kez gol sevinci yaşadı.

Chelsea, Atletico'dan Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. pic.twitter.com/66Pt9tiVjQ — SPOR (@yenisafakspor) January 10, 2023

Fabrizio Romano da yazdı

İtalyan gazeteci, Fabrizio Romana'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu transferin kiralık olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Yıldız ismin 11 milyon euro olan yıllık ücretinin Chelsea tarafından karşılanacağını belirtti. Ayrıca Felix'in, Atletico Madrid ile olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacağını söyledi.

João Félix to Chelsea, here we go! Full verbal agreement reached, loan move on €11m fee with 100% salary covered by Chelsea. 🚨🔵 #CFC



Before leaving, JF will extend contract with Atléti until 2027.



João will fly to London in the next hours to undergo medical tests and sign. pic.twitter.com/F5aYKMgspa January 10, 2023