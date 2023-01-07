Chelsea Fofana'yı açıkladı

Chelsea bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferi için Molde ile el sıkıştığı Datro Fofana'yı açıkladı.
İngiliz kulübü, bu sezon Molde formasıyla 37 maçta 21 gol atıp 7 asist yapan David Datro Fofana transferini, "Chelsea, Norveç şampiyonu Molde'den David Datro Fofana'nın transferini tamamladı ve genç forvet, bir yıl daha uzatma seçeneğiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı" ifadelerini kullandı.
- Bonservis bedeli açıklanmazken son söylentiler bonuslarla dahil 12 milyon euroluk bir paket olduğu yönündeydi.