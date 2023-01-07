Spor Chelsea Fofanayı açıkladı
TRANSFER

Chelsea Fofana'yı açıkladı

Geleceğe dönük hamlelerine devam eden Chelsea, bir hamle daha yaptı. Londra ekibi David Datro Fofana'yı açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea Datro Fofanayı açıkladı: 6+1 yıllık sözleşme!
20 yaşındaki David Datro Fofana bu sezon Molde ile 4 Konferans Ligi karşılaşmasında süre alıp 2 gol attı.

Chelsea bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferi için Molde ile el sıkıştığı Datro Fofana'yı açıkladı.

İngiliz kulübü, bu sezon Molde formasıyla 37 maçta 21 gol atıp 7 asist yapan David Datro Fofana transferini, "Chelsea, Norveç şampiyonu Molde'den David Datro Fofana'nın transferini tamamladı ve genç forvet, bir yıl daha uzatma seçeneğiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı" ifadelerini kullandı.

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Fofana'da transferiyle alakalı,
Fofana'da transferiyle alakalı, "Herkese merhaba artık buradayım, iyi ki geldim ve hayallerimin kulübüne imza attığım için çok mutluyum. Yakında sahada görüşürüz!" dedi.

  • Bonservis bedeli açıklanmazken son söylentiler bonuslarla dahil 12 milyon euroluk bir paket olduğu yönündeydi.

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