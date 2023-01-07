Chelsea Fofana'yı açıkladı

20 yaşındaki David Datro Fofana bu sezon Molde ile 4 Konferans Ligi karşılaşmasında süre alıp 2 gol attı.

Chelsea bir süredir görüşme halinde olduğu ve transferi için Molde ile el sıkıştığı Datro Fofana'yı açıkladı.

İngiliz kulübü, bu sezon Molde formasıyla 37 maçta 21 gol atıp 7 asist yapan David Datro Fofana transferini, "Chelsea, Norveç şampiyonu Molde'den David Datro Fofana'nın transferini tamamladı ve genç forvet, bir yıl daha uzatma seçeneğiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı" ifadelerini kullandı.

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Fofana'da transferiyle alakalı, "Herkese merhaba artık buradayım, iyi ki geldim ve hayallerimin kulübüne imza attığım için çok mutluyum. Yakında sahada görüşürüz!" dedi.

Bonservis bedeli açıklanmazken son söylentiler bonuslarla dahil 12 milyon euroluk bir paket olduğu yönündeydi.

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