Fenerbahçe Edgaras Ulanovas'ı transfer etti

Obradovic'in ardından takımı Igor Kokoskov'a emanet eden Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Litvanyalı basketbolcu Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık anlaşma yapıldı.

"Hep birlikte birçok güzel anıya imza atacağız"

Kendisine güvendiği ve fırsat verdiği için Fenerbahçe’ye teşekkür eden Edgaras Ulanovas, "Böylesine müthiş geçmişi olan ve takımlarına tutkuyla bağlı, harika taraftarlara sahip bir kulübü temsil etmek, kariyerimde ileriye doğru atılmış bir adım olacak. Bana gönderdiğiniz tüm mesajlar için herkese çok teşekkür ediyorum, ilk andan itibaren bu sevgiyi hissedebilmek çok değerli. Yakında İstanbul’da görüşeceğiz. Ve umarım hep birlikte birçok güzel anıya imza atacağız" diye konuştu.

Edgaras Ulanovas kimdir?

7 Ocak 1992’de Litvanya’nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Ulanovas, kariyerinin ilk bölümünü de Litvanya’da Aisciai, Triobet, Zalgiris Sabonio, Baltai ve Lietkabelis takımlarında geçirdi. Özellikle 2012-13 sezonunda Lietkabelis takımıyla adından söz ettirmeye başlayan Ulanovas, 2013-14’te ise Neptunas Klaipeda ile Eurocup tecrübesi yaşadı.

1.99 boyundaki 28 yaşındaki oyuncu, 2014-15 sezonunda ülkesinin en önemli basketbol temsilcisi olan Zalgiris Kaunas’a transfer oldu. Tam altı sezon boyunca bu takımın formasını giyen Ulanovas, bu süreçte altı Litvanya Ligi, dört de Litvanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ulanovas, 2015, 2017 ve 2020’de Litvanya Kupası finalinin MVP’si seçildi. Zalgiris, Ulanovas’ın da önemli rol oynadığı bu süreçte, EuroLeague'de iki kez Playoff’a yükseldi ve 2017-18 sezonunda da Final Four oynama başarısı gösterdi.

Son altı sezonda Zalgiris formasıyla EuroLeague’de boy gösteren ve istikrarlı bir görüntü çizen Ulanovas’ın istatistikleri ise şu şekilde:

2014-15: 24 maç, 5.4 sayı (%52.9 iki sayı, %32.3 üç sayı, %75.7 serbest atış), 2.5 ribaund, 1.2 asist, 5.9 verimlilik puanı

24 maç, 5.4 sayı (%52.9 iki sayı, %32.3 üç sayı, %75.7 serbest atış), 2.5 ribaund, 1.2 asist, 5.9 verimlilik puanı 2015-16: 24 maç, 6.3 sayı (%38.5 iki sayı, %34.2 üç sayı, %87.5 serbest atış), 4.5 ribaund, 2.0 asist, 9.2 verimlilik puanı

24 maç, 6.3 sayı (%38.5 iki sayı, %34.2 üç sayı, %87.5 serbest atış), 4.5 ribaund, 2.0 asist, 9.2 verimlilik puanı 2016-17: 30 maç, 7.7 sayı (%51.3 iki sayı, %38.1 üç sayı, %87.7 serbest atış), 3.3 ribaund, 1.5 asist, 9.3 verimlilik puanı

30 maç, 7.7 sayı (%51.3 iki sayı, %38.1 üç sayı, %87.7 serbest atış), 3.3 ribaund, 1.5 asist, 9.3 verimlilik puanı 2017-18: 35 maç, 7.5 sayı (%51.8 iki sayı, %45.7 üç sayı, %78.7 serbest atış), 4.1 ribaund, 2.1 asist, 10.9 verimlilik puanı

35 maç, 7.5 sayı (%51.8 iki sayı, %45.7 üç sayı, %78.7 serbest atış), 4.1 ribaund, 2.1 asist, 10.9 verimlilik puanı 2018-19: 34 maç, 7.2 sayı (%48.7 iki sayı, %35.4 üç sayı, %84.0 serbest atış), 3.4 ribaund, 1.4 asist, 8.6 verimlilik puanı

34 maç, 7.2 sayı (%48.7 iki sayı, %35.4 üç sayı, %84.0 serbest atış), 3.4 ribaund, 1.4 asist, 8.6 verimlilik puanı 2019-20: 28 maç, 8.3 sayı (%46.6 iki sayı, %36.8 üç sayı, %81.3 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist, 9.7 verimlilik puanı

28 maç, 8.3 sayı (%46.6 iki sayı, %36.8 üç sayı, %81.3 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist, 9.7 verimlilik puanı Başarılı oyuncu, ülkesinin milli takımını da alt yaş gruplarından A Takım seviyesine dek başarılı bir şekilde temsil etti. U-16, U-18, U-19 ve U-20 kategorilerinde Litvanya Milli Takımlarında forma giyen Ulanovas, 2008’de U-16, 2010’da U-18, 2012’de ise U-20 Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Edgaras, 2011’de ise U-19 Dünya Şampiyonası’nı kazanan Litvanya Milli Takımı’nın en değerli isimlerinden biriydi. Başarılı forvet, Litvanya A Milli Takımı’yla 2017 yılında Avrupa Şampiyonası, 2019’da ise Dünya Kupası tecrübeleri yaşadı.

Edgaras Ulanovas, oyunun her iki yönünde de etkili olan bir isim. Hücumda özellikle alçak postu çok etkili kullanan ve dış şut isabet yüzdesini yıllar ilerledikçe yukarıya çeken oyuncu, savunma eforuyla da ön plana çıkıyor. Ulanovas’ı özel kılan noktalardan biri de devamlılığı. Tecrübeli oyuncu, Zalgiris Kaunas forması giydiği süreçte takımının oynadığı 176 EuroLeague maçının 175’inde forma giydi ve altı sezonda yalnızca bir EuroLeague karşılaşması kaçırdı.

Edgaras Ulanovas Fenerbahçe Beko’da!



🔗 https://t.co/GdsjYJwIzO pic.twitter.com/31F3aKJ94C — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 9, 2020

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dyshawn Pierre kimdir? Zeljko Obradovic'in ardından takımı Igor Kokoskov'a emanet eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sürpriz bir transfere imza atıyor. beIN Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Sassari'den Kanadalı Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.Dyshawn Pierre'in başnatrenör Kokoskov'un raporu doğrultusunda istendiği öğrenildi.Dyshawn Pierre kimdir?Dyshawn Pierre, 17 Kasım 1993 tarihinde Kanada'nın Ontario kentinde doğdu. 26 yaşındaki Kanadalı basketbolcu, 2012-2016 yılları arasında Kolej Ligi'nde Dayton Flyers'te oynadı. NBA'e draft edilmeyen Pierre, Alman ekibi Löwen Braunschweig ve ardından İtalyan takımı Dinamo Sassari'ye transfer oldu. 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayabilen oyuncu, 2017 yılından bu yana Sassari'de forma giyiyordu. 1.98 boyundaki Dyshawn Pierre, bu sezon görev aldığı 21 maçta 13.8 sayı, 7 ribaund ve 2.8 asist ortalamasıyla oynadı.Dyshawn Pierre'in, Fenerbahçe'ye karşı performansı;



