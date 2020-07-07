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​Fenerbahçe'nin yeni transferi Dyshawn Pierre kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dyshawn Pierre kimdir?

Başantrenör Igor Kokoskov'u takımın başına getiren Fenerbahçe Beko, ilk transferini yapıyor. Sarı-lacivertlilerin Sassari'den Kanadalı Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Peki Dyshawn Pierre, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve pozisyonu ne? İşte oyuncu hakkında bilinmesi gereken bütün detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Dyshawn Pierre, 2 ve 3 pozisyonlarda görev alabiliyor.

Dyshawn Pierre, 2 ve 3 pozisyonlarda görev alabiliyor.

Zeljko Obradovic'in ardından takımı Igor Kokoskov'a emanet eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sürpriz bir transfere imza atıyor. beIN Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Sassari'den Kanadalı Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.

Dyshawn Pierre'in başnatrenör Kokoskov'un raporu doğrultusunda istendiği öğrenildi.

Dyshawn Pierre
Dyshawn Pierre

Dyshawn Pierre kimdir?

  • Dyshawn Pierre, 17 Kasım 1993 tarihinde Kanada'nın Ontario kentinde doğdu. 26 yaşındaki Kanadalı basketbolcu, 2012-2016 yılları arasında Kolej Ligi'nde Dayton Flyers'te oynadı. NBA'e draft edilmeyen Pierre, Alman ekibi Löwen Braunschweig ve ardından İtalyan takımı Dinamo Sassari'ye transfer oldu. 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayabilen oyuncu, 2017 yılından bu yana Sassari'de forma giyiyordu. 1.98 boyundaki Dyshawn Pierre, bu sezon görev aldığı 21 maçta 13.8 sayı, 7 ribaund ve 2.8 asist ortalamasıyla oynadı.

Dyshawn Pierre'in, Fenerbahçe'ye karşı performansı;



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