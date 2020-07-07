​Fenerbahçe'nin yeni transferi Dyshawn Pierre kimdir?

Zeljko Obradovic'in ardından takımı Igor Kokoskov'a emanet eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sürpriz bir transfere imza atıyor. beIN Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Sassari'den Kanadalı Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
Dyshawn Pierre'in başnatrenör Kokoskov'un raporu doğrultusunda istendiği öğrenildi.
Dyshawn Pierre kimdir?
- Dyshawn Pierre, 17 Kasım 1993 tarihinde Kanada'nın Ontario kentinde doğdu. 26 yaşındaki Kanadalı basketbolcu, 2012-2016 yılları arasında Kolej Ligi'nde Dayton Flyers'te oynadı. NBA'e draft edilmeyen Pierre, Alman ekibi Löwen Braunschweig ve ardından İtalyan takımı Dinamo Sassari'ye transfer oldu. 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayabilen oyuncu, 2017 yılından bu yana Sassari'de forma giyiyordu. 1.98 boyundaki Dyshawn Pierre, bu sezon görev aldığı 21 maçta 13.8 sayı, 7 ribaund ve 2.8 asist ortalamasıyla oynadı.
Dyshawn Pierre'in, Fenerbahçe'ye karşı performansı;
Yorum