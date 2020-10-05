Fenerbahçe Dimitris Pelkas için ne kadar bonservis bedeli ödeyecek?

Fenerbahçe, Yunanistan ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin transferin son gününde kadrosuna kattığı oyuncunun bonservisiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın transferi için Yunan ekibi PAOK'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenilirken bununla birlikte sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği aktarıldı.

Odukça potansiyelli bir oyuncu olan Pelkas'ın gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Yunan 10 numara, kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmayınca PAOK yıldız oyuncu için Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmek zorunda kaldı.

Dimitris Pelkas PAOK'ta 201 maçta 44 gol atarken 32 de asist yaptı.