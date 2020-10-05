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Fenerbahçe Dimitris Pelkas için ne kadar bonservis bedeli ödeyecek?

Fenerbahçe transferin son gününde Yunan ekibi PAOK'tan Dimitris Pelkas ile büyük ölçüde anlaştı. Transferi bugün açıklaması beklenen 10 numaranın sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Peki sarı lacivertli ekip Pelkas için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe'nin Pelkas transferinin detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dimitris Pelkas, milli takım arasından sonra Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.

Dimitris Pelkas, milli takım arasından sonra Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.

Fotoğraf: SERGEY PIVOVAROV

Fenerbahçe, Yunanistan ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin transferin son gününde kadrosuna kattığı oyuncunun bonservisiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın transferi için Yunan ekibi PAOK'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenilirken bununla birlikte sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği aktarıldı.

Odukça potansiyelli bir oyuncu olan Pelkas'ın gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Yunan 10 numara, kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmayınca PAOK yıldız oyuncu için Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmek zorunda kaldı.

Dimitris Pelkas PAOK'ta 201 maçta 44 gol atarken 32 de asist yaptı.

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