Fenerbahçe elendi ünlü teknik adam sosyal medyadan mesaj yolladı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, sarı lacivertlilerin Başakşehir'e elenmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Daum, Fenerbahçeli taraftarların Erol Bulut'a tepki gösterdiği Başakşehir maçı sonrasında, "Türkiye benim ikinci Vatanımdır" ifadelerini kullanarak Instagram hesabından mesaj attı.
Alman teknik adamın bu hamlesi, 'Daum Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyor' şeklinde yorumlandı.
Daum, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında Fenerbahçe'yi Süper Lig'de şampiyon yapmıştı.
Christoph Daum'dan paylaşım: "Türkiye benim ikinci Vatanımdır." pic.twitter.com/OVt1O9pwE7
Christoph Daum'dan paylaşım: "Türkiye benim ikinci Vatanımdır." pic.twitter.com/OVt1O9pwE7— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 9, 2021