Spor Fenerbahçe elendi ünlü teknik adam sosyal medyadan mesaj yolladı
SÜPER LİG

Fenerbahçe elendi ünlü teknik adam sosyal medyadan mesaj yolladı

Fenerbahçe'nin derbiyi kaybetmesinin ardından kupada da Başakşehir'e yenilmesi futbol kamuoyunda büyük ses getirdi. Sarı lacivertlilerin kupaya vedasının ardından ünlü bir teknik adamdan Türkiye mesajı geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Christoph Daum
Christoph Daum

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, sarı lacivertlilerin Başakşehir'e elenmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Daum, Fenerbahçeli taraftarların Erol Bulut'a tepki gösterdiği Başakşehir maçı sonrasında, "Türkiye benim ikinci Vatanımdır" ifadelerini kullanarak Instagram hesabından mesaj attı.

Alman teknik adamın bu hamlesi, 'Daum Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyor' şeklinde yorumlandı.

Daum, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında Fenerbahçe'yi Süper Lig'de şampiyon yapmıştı.

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