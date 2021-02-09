Spor Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulutun tercihlerine tepki gösteriyor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'un tercihlerine tepki gösteriyor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası maçında Başakşehir'e karşı gösterdiği performans eleştiri aldı. Sarı lacivertli taraftarlar takımın performansı ve tercih edilen takımla ilgili olarak teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut
Erol Bulut

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası maçında sarı lacivertlilerin hocası Erol Bulut'a tepki gösterildi. Fenerbahçeli taraftarlar, Bulut'un kupa maçına rotasyonlu kadro ile çıkmasını eleştirirken Mesut Özil'in ilk 11'de olmaması da tepki çekti.

İşte futbol yorumcuları ve taraftarların Erol Bulut ile ilgili attığı tweetlerden bazıları;

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