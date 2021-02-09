Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'un tercihlerine tepki gösteriyor

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası maçında sarı lacivertlilerin hocası Erol Bulut'a tepki gösterildi. Fenerbahçeli taraftarlar, Bulut'un kupa maçına rotasyonlu kadro ile çıkmasını eleştirirken Mesut Özil'in ilk 11'de olmaması da tepki çekti.

İşte futbol yorumcuları ve taraftarların Erol Bulut ile ilgili attığı tweetlerden bazıları;

Buraya yazın not alın. Fenerbahçe Süper ligde Şampiyon olsa bile Erol Bulut Hoca ile devam etmez. — Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) February 9, 2021

Fenerbahçe’nin

Mesut Özil’i entegre ediş şeklini anlamıyorum.



Hatay yüklenirken son 20 dakikada.



GS 1-0 öndeyken son 20 dakikada.



Başakşehir karşısında yenik ve eksikken ikinci yarı.



Amaç “hazırlamak” elbette ama imaj ve mental olarak “yıpranarak” nasıl hazırlanabilir? REKLAM February 9, 2021

7 ay önce (daha resmi olarak Fenerbahçe teknik direktörü değilken) Erol Bulut'a sormuşum:

"Alanya'da %48'le topla oynuyorsunuz. Bu pragmatik anlayış, Fenerbahçe'ye uyar mı?"



O gün hissetmişim galiba bugün yaşanacakları... pic.twitter.com/6B0INWKf0o — Uğur Meleke (@UgurMeleke) February 9, 2021

Bu sezon bizim için çok kıymetli bir sezon.

Kurban olayım başkan yazık etme şu güzelim kadroya...

Erol Bulut ile olmuyor, şu kadroya gerçekten yazık oluyor...

Bu hoca bu kadroya ihanettir!

Lütfen başkanım yazık etme, hem kendine hem bize! — Feneronline (@Fener10line) February 9, 2021

Hocam ne oynuyoruz biz ne ?#erolbulut — Barış Kızılçam (@bariskzlcm) February 9, 2021

Erol hocam şerefinle istifa et. @erolbulut REKLAM February 9, 2021