ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi ve hakemlere sorular

Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa ile oynanan Türkiye Kupası maçında Mert Hakan Yandaş’ın Aytaç Kara ile yaşadığı ve sonrasında kırmızı kart gördüğü pozisyonla alakalı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, mücadelede görev yapan hakemlere bazı sorular yöneltildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem Ümit Öztürk, Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterdi.

Hakem Ümit Öztürk, Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterdi.

Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta, Mert Hakan Yandaş'a gösterilen kırmızı kartla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • "Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda değerli rakibimiz Kasımpaşa ile oynadığımız maçta yaşanan ve kamuoyunun gündemini meşgul eden; yoruma, kişisel görüş ve değerlendirmelere kapalı, her şeyin gün gibi açık olduğu pozisyon ile ilgili tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu doğmuştur.
  • Maçın 89. dakikasında, ikili mücadele esnasında çarpışan ve aynı anda yere düşen futbolcumuz Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaç Kara arasında karşılıklı olarak fiili müdahaleler olmuş; hatta pozisyonun tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaç Kara oyuncumuz Mert Hakan’ın kafasına tekme atmış sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz kırmızı kart ile cezalandırılmıştır.
  • Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem Yiğit Arslan orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk’ü bu konuda uyarmış mıdır?
  • Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır?
  • Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir?
  • Bununla birlikte oyuncumuz Mert Hakan’ın tamamen etkiye tepki olarak gerçekleştirdiği hareketine karşılık; geçen sezon ve bu sezon da dahil olmak üzere yaşanmış, kırmızı kart ile cezalandırılmış ve ‘tahrik’ dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzde duruyorken PFDK ve Tahkim Kurulu’nun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle eledi
Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle eledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere çeyrek finali getiren golü Mbwana Samatta attı.Karşılaşmadan dakikalar;16'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Hodzic kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.24'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş savunma arkasına sarktı ve pasını tekte Sinan Gümüş'e aktardı. Sinan Gümüş'ün vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.29'uncu dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan içeri kestiği topa Thelin yükseldi, Harun Tekin son anda topa müdahalede bulundu.40'ıncı dakikada Hodzic ceza sahasına girdi ve şutla pas karışımı bir vuruş yaptı, Thelin topa dokunmayı denedi ancak başarılı olamadı.45'inci dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı46. dakikada Hodzic’in pasını alan Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut, kaleci Harun’un da müdahalesiyle üstten auta çıktı.GOL!51. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta, Caner’in ortasına ön direkte iyi yükselen Samatta, düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-061. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı korner atışında, Luckassen’in kafa vuruşunda top, Harun’un müdahalesiyle kornere çıktı.87. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Serhat’ın kafa ile uzaklaştırdığı topa yay içinde sahip olan Alan Lima’nın sert şutu, az farkla yandan auta çıktı.89. dakikada Serhat’ın sağ kanatan pasını alan Cisse’nin ceza sahasında dönerek çektiği şut, Kasımpaşa’dan Anıl Koç’a çarptı, yön değiştirerek direğin dibinden kornere çıktı.KIRMIZI KART!90. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Mert Hakan ve Aytaç Kara yerde kaldı. Mert Hakan, yerde Aytaç’a vurunca hakem Ümit Öztürk kırmızı kart gösterdi.90+4. dakikada Ozan Tufan, iki Kasımpaşalı futbolcunun markajından şık bir çalımla sıyrıldı ve pasını Thiam’a çıkardı. Thiam’ın penaltı noktası üzerinden çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa&#39;yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/bXQRfVCQMs&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa&#39;yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/bXQRfVCQMs&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021 Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördüZiraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 90. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Aytaç ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Yandaş, yerde kalmasının ardından Aytaç’a tepki olarak tekme atınca hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.Samatta 104 gün sonra gol attıFenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında sarı-lacivertlilerin forveti Mbwana Samatta, 104 gün sonra ağları sarstı. Müsabakanın 51. dakikasında Caner’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tanzanyalı forvet kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Samatta, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol atarken, daha sonra oynanan 5 haftada gol kaydedememişti. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçten sonra yaşadığı diz sakatlığı dolayısıyla 34 gün boyunca sahalardan uzak kalırken, 7 maçta forma giyemedi.Tanzanyalı futbolcu, Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa maçında sahalara dönerken, 104 gün sonra ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde Kasımpaşa karşısında kaydetti. Samatta müsabakanın 69. dakikasında yerini Ozan Tufan’a bıraktı.Fenerbahçe&#39;yi Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atan Samatta, kasığında ağrı hissettiği için 69. dakikada oyundan alındı👉Samatta, diz sakatlığı sebebiyle 34 gün sahalardan uzak kalmıştı pic.twitter.com/Ex7s5uH4r9&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021

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