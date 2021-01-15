Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinden derbi çıkmadı

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında yapılacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final kura çekimi de gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final maçları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Konyaspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Başakşehir

Yarı final eşleşmeleri

Sivasspor-Antalyaspor / Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Başakşehir

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle eledi Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere çeyrek finali getiren golü Mbwana Samatta attı.Karşılaşmadan dakikalar;16'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Hodzic kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.24'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş savunma arkasına sarktı ve pasını tekte Sinan Gümüş'e aktardı. Sinan Gümüş'ün vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.29'uncu dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan içeri kestiği topa Thelin yükseldi, Harun Tekin son anda topa müdahalede bulundu.40'ıncı dakikada Hodzic ceza sahasına girdi ve şutla pas karışımı bir vuruş yaptı, Thelin topa dokunmayı denedi ancak başarılı olamadı.45'inci dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı46. dakikada Hodzic’in pasını alan Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut, kaleci Harun’un da müdahalesiyle üstten auta çıktı.GOL!51. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta, Caner’in ortasına ön direkte iyi yükselen Samatta, düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-061. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı korner atışında, Luckassen’in kafa vuruşunda top, Harun’un müdahalesiyle kornere çıktı.87. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Serhat’ın kafa ile uzaklaştırdığı topa yay içinde sahip olan Alan Lima’nın sert şutu, az farkla yandan auta çıktı.89. dakikada Serhat’ın sağ kanatan pasını alan Cisse’nin ceza sahasında dönerek çektiği şut, Kasımpaşa’dan Anıl Koç’a çarptı, yön değiştirerek direğin dibinden kornere çıktı.KIRMIZI KART!90. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Mert Hakan ve Aytaç Kara yerde kaldı. Mert Hakan, yerde Aytaç’a vurunca hakem Ümit Öztürk kırmızı kart gösterdi.90+4. dakikada Ozan Tufan, iki Kasımpaşalı futbolcunun markajından şık bir çalımla sıyrıldı ve pasını Thiam’a çıkardı. Thiam’ın penaltı noktası üzerinden çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/bXQRfVCQMs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/bXQRfVCQMs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021 Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördüZiraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 90. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Aytaç ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Yandaş, yerde kalmasının ardından Aytaç’a tepki olarak tekme atınca hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.Samatta 104 gün sonra gol attıFenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında sarı-lacivertlilerin forveti Mbwana Samatta, 104 gün sonra ağları sarstı. Müsabakanın 51. dakikasında Caner’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tanzanyalı forvet kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Samatta, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol atarken, daha sonra oynanan 5 haftada gol kaydedememişti. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçten sonra yaşadığı diz sakatlığı dolayısıyla 34 gün boyunca sahalardan uzak kalırken, 7 maçta forma giyemedi.Tanzanyalı futbolcu, Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa maçında sahalara dönerken, 104 gün sonra ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde Kasımpaşa karşısında kaydetti. Samatta müsabakanın 69. dakikasında yerini Ozan Tufan’a bıraktı.Fenerbahçe'yi Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atan Samatta, kasığında ağrı hissettiği için 69. dakikada oyundan alındı👉Samatta, diz sakatlığı sebebiyle 34 gün sahalardan uzak kalmıştı pic.twitter.com/Ex7s5uH4r9— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021

Galatasaray kupada çeyrek finalde: Malatya deplasmanında kazananı penaltılar belirledi Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona ererken, uzatmalar da 1-1 bitti. Penaltılarda 7-6, toplamda da 8-7 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale çıktı.Karşılaşmadan dakikalar;3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.57. dakikada Belhanda’dan aldığı pasta Babel’in ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kaleci Ertaç’ta kaldı.85. dakikada Linnes ceza sahasına girmeden pasını Emre Kılınç’a verdi. Emre’nin ceza alanı içi sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci ayaklarıyla çeldi.102. dakikada Etobo’nun çıkarken kaptırdığı topta Umut Bulut’un ceza sahası dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şut ağlarla buluştu 1-0120+1. dakikada sol kanatta ceza sahasına yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram’ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1Luyindama'nın mücadeleyi penaltılara taşıdığı son dakika golünde Fatih Öztürk'ün yaşadığı sevinç 👀 pic.twitter.com/qwfK22NgH5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 12, 2021