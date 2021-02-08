Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalini yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak 4 maçı yönetecek hakemleri açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hakemler şu şekilde:
- Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
- Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
- Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı👇 pic.twitter.com/iKIwptVrs7
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı👇 pic.twitter.com/iKIwptVrs7— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 8, 2021