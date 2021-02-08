Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalini yönetecek hakemler belli oldu
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalini yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde görev yapacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Haber Merkezi DHA
Fırat Aydınus
Fırat Aydınus

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak 4 maçı yönetecek hakemleri açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hakemler şu şekilde:

  • Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
  • Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
  • Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

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