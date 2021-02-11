Marcao maç sonu isyan etti: Aileme tehdidi kabul edemem

Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, mücadelenin ardından bir açıklama yayımladı.

Sosyal medyadan ailesine gösterilen tepkiye karşılık veren 24 yaşındaki futbolcu, "Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemin tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Marcao'nun o açıklaması;

"Bugün hepimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray'ı ve taraftarları onurlandırmak için sahada ve dışında her şeyimi verdim.

Tüm bu nedenlerden dolayı maçtaki penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyiyi elde etmek için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi suçladığımı biliyorlar..."

Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek ancak burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemi tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum. Olayları karıştırmamızı ve sahada olan bir hatayı aileme aktarmanızı istemem. Tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum."

Marcao'dan Alanyaspor maçı sonrası paylaşım:



"Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek ancak burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemi tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum." pic.twitter.com/YtoMSGjd5I REKLAM February 11, 2021