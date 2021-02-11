Spor Marcao maç sonu isyan etti Aileme tehdidi kabul edemem
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Marcao maç sonu isyan etti: Aileme tehdidi kabul edemem

Galatasaray forması giyen Marcao, Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçı sonrası yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Brezilyalı futbolcu, "Ailemin tehdit edilmesini kabul edemem" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao'nun kupa maçındaki performansı eleştiri aldı.
Marcao'nun kupa maçındaki performansı eleştiri aldı.

Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, mücadelenin ardından bir açıklama yayımladı.

Sosyal medyadan ailesine gösterilen tepkiye karşılık veren 24 yaşındaki futbolcu, "Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemin tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Marcao'nun o açıklaması;

  • "Bugün hepimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray'ı ve taraftarları onurlandırmak için sahada ve dışında her şeyimi verdim.
  • Tüm bu nedenlerden dolayı maçtaki penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyiyi elde etmek için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi suçladığımı biliyorlar..."
  • Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek ancak burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemi tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum. Olayları karıştırmamızı ve sahada olan bir hatayı aileme aktarmanızı istemem. Tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum."

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