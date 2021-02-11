Ziraat Türkiye Kupası ilk yarı final maçı belli oldu: Alanyaspor-Antalyaspor

Spor

Abdurrahim Albayrak'tan Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi iddiası: Elimde fotoğrafları var

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gerçekleşmeyen transferle ilgili gündem olan açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi tercih eden Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi ile birlikte fotoğraflarının olduğunu belirten Albayrak, bunları paylaşmayacağını söyledi.