Ziraat Türkiye Kupası ilk yarı final maçı belli oldu: Alanyaspor-Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları bugün oynanacak maçlarla belli oluyor. Saat 17.45'te başlayan Sivasspor-Antalyaspor maçı Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğe ile sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında geçen yıl olduğu gibi bir diğer Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a rakip oldu.
Başakşehir'in rakibi bugün belli olacak
- Bugün saat 20.45'te Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a rakip olacak. Bu maçın kazananı yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün tamamlanan çeyrek final müsabakaları sonrası yarı final eşleşmeleri belli oluyor. Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının 16, 17 veya 18 Mart'ta oynanması planlanıyor.