Galatasaray kupaya veda etti: Alanyaspor yarı finalde

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AK Partili Turan'dan CHP'lilere tepki: Sizi Ay'a götürelim en büyük heykelin açılışını yapın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milli Uzay Programı'na ilişkin konuşması sırasında laf atan CHP'li milletvekillerine tepki gösterdi. Turan, "Biz Uzay Programı'nı hayata geçirelim. Teklif ediyorum sizi Ay'a götürelim, siz de orada en büyük heykelin açılışını yapın" dedi.