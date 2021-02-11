Beşiktaş Konyaspor karşısında penaltılarla yarı finale yükseldi

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Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca hakim karşısında

Muğla Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden kadının eşi hakim karşısına çıktı. Karısının çantasını almaya kalktığı sırada çığlık sesi duyduğunu ve arkasını dönünce eşini göremediğini ileri süren Aysal, "Sadece bir çığlık sesi duydum. Aşağıya baktığımda da eşimi görmedim. Yukarıya çıkıp çevreden yardım istedim. Daha sonra da fenalaştığım için hastaneye kaldırıldım" açıklamasında bulundu.