Beşiktaş Konyaspor karşısında penaltılarla yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın sonunda penaltı atışlarıyla toplamda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi, Medipol Başakşehir olacak.
Karşılaşmadan dakikalar;
4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
50'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Rosier'in şutu yandan auta çıktı.
71'inci dakika Atiba'nın pasında ceza sahası ıçında topla buluşan Oğuzhan'ın şutunda top kaleci Eray'da kaldı.
72'nci dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahasında topu önünde bulan ve kaleci Eray ile karşı karşıya kalan N'Koudou'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.
- Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
99'uncu dakikada ceza sahasında Rosier'in pasında Ghezzal'ın kafa vuruşuna kaleci Eray müdahale etti.
119'uncu dakida sağ kanattan ceza sahasına giren Ghezzal'ın şutunda top kaleci Eray'da kaldı.
120'nci dakikada Kravets'in aşırtma vuruşunda kaleci Utku, ceza sahasında göğsüyle topa müdahale etti.
- Maçın uzatma bölümü de 1-1'lik eşitlikle sonuçlanınca, maç penaltı atışlarına gitti.
Beşiktaş, penaltı atışlarında 3-2'lik üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.
Türkiye Kupası'nı kim kazanır? #ZTK
▪Alanyaspor🆚Antalyaspor
▪Başakşehir🆚Beşiktaş pic.twitter.com/DBlf8soYtE
Türkiye Kupası'nı kim kazanır? #ZTK