ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart cezası kaldırılabilir mi?

Mert Hakan Yandaş için flaş yorum: Cezası kaldırılabilir

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşalı Aytaç ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç konuyla alakalı yer alan kurallarla ilgili, "PFDK, Mert Hakan’ın hareketini sert ve ciddi faul olarak değerlendirip alt sınır olan 2 maç men cezası vererek 'Haksız Tahrik İndirimi' uygulayabileceği gibi cezayı tamamen kaldırabilir veya erteleyebilir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Hakem Ümit Öztürk, Mert Hakan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Hakem Ümit Öztürk, Mert Hakan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa ile oynanan maçta Aytaçla girdiği ikili mücadele sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Bu konunun cezai ve kural bilgilendirmesi hakkında Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş’ın ’Kural dışı hareket’ nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Bilgiç, “Mert Hakan’ın sevk edildiği olan 43. maddede, ’Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir’ ifadeleri yer alıyor. Disiplin Kurulu, Mert Hakan Yandaş’ın hareketini ’sert ve ciddi faul’ yada ’şiddetli hareket’ olarak değerlendireceğini bilemiyoruz. Ancak kanaatimce hareket ’sert ve ciddi faul’ olarak nitelendirilecek ve alt sınır olan 2 maç men cezası verilecektir” diye konuştu.

"Cezada indirim veya tamamen kaldırılması olabilir"

Mert Hakan’ın cezasında haksız tahrik indirimi olabileceğini ve cezanın kaldırılıp, ertelenme durumunun da gerçekleşebileceğini belirten Avukat Bilgiç, “Fenerbahçe, oyuncunun fiilinin Aytaç Kara’nın hareketinden kaynaklı olduğunu ve ’Haksız Tahrik’ nedeniyle Mert Hakan Yandaş’a ceza verilmemesi gerektiğine ilişkin açıklama yaptı. ’Haksız Tahrik’ başlıklı Disiplin Talimatı’nın 12. maddesi ise, ’Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir’ ifadeleri yer alıyor. PFDK, Mert Hakan’ın hareketini sert ve ciddi faul olarak değerlendirip alt sınır olan 2 maç men cezası vererek haksız tahrik indirimi uygulayabileceği gibi cezayı tamamen kaldırabilir veya erteleyebilir” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de yaşanan geçmişteki kırmızı kart iptal ve ceza erteleme örnekleri ise şu şekilde:

  • PFDK, Samsunspor- F.Bahçe maçında kırmızı gören kaleci Kerem İnan’ın Nobre’ye dokunmadığına hükmedip 1 maçlık cezayı kaldırdı.
  • PFDK, Trabzon - Beşiktaş maçında Rüştü Reçber’in ceza sahası dışında elle oynamadığını belirtip 2 maçlık cezayı kaldırdı.
  • PFDK, Şubat 2015’te Gençlerbirliği’nde Ahmet’in 2 maçlık cezasının 1 maçını 1 yıl erteledi.
  • PFDK, Gaziantepli futbolcu Chibuike’nin 2 maçlık cezasının 1 maçı 1 yıl erteledi.
  • PFDK, Aralık 2015’te Bursasporlu Dzsudzsak’ın 3 maçlık cezasının 1 maçlık kısmını 1 yıl erteledi.
  • PFDK, Aralık 2015’te Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım’ın 2 maçlık cezasının infaz edilmeyen 1 maçlık kısmı 1 yıl süreyle erteledi.

Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi ve hakemlere sorular
Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi ve hakemlere sorular

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta, Mert Hakan Yandaş'a gösterilen kırmızı kartla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;"Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda değerli rakibimiz Kasımpaşa ile oynadığımız maçta yaşanan ve kamuoyunun gündemini meşgul eden; yoruma, kişisel görüş ve değerlendirmelere kapalı, her şeyin gün gibi açık olduğu pozisyon ile ilgili tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu doğmuştur.Maçın 89. dakikasında, ikili mücadele esnasında çarpışan ve aynı anda yere düşen futbolcumuz Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaç Kara arasında karşılıklı olarak fiili müdahaleler olmuş; hatta pozisyonun tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaç Kara oyuncumuz Mert Hakan’ın kafasına tekme atmış sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz kırmızı kart ile cezalandırılmıştır.Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem Yiğit Arslan orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk’ü bu konuda uyarmış mıdır? Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır?Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir? Bununla birlikte oyuncumuz Mert Hakan’ın tamamen etkiye tepki olarak gerçekleştirdiği hareketine karşılık; geçen sezon ve bu sezon da dahil olmak üzere yaşanmış, kırmızı kart ile cezalandırılmış ve ‘tahrik’ dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzde duruyorken PFDK ve Tahkim Kurulu’nun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız."Açıklama🔗 https://t.co/xddRShIQ6G pic.twitter.com/vKfG7PqMRm&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2021 Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle eledi

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