Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:
- 9 Şubat Salı
- 20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
- 10 Şubat Çarşamba:
- 20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
- 11 Şubat Perşembe:
- 17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
- 20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
🏆 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu. pic.twitter.com/B9QlSjVV4l
🏆 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu. pic.twitter.com/B9QlSjVV4l— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 20, 2021