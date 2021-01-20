Spor Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final maçlarının programı açıklandı
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9-10-11 Şubat tarihleri oynanacak olan çeyrek final müsabakalarının programları belli oldu.

Haber Merkezi AA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:

  • 9 Şubat Salı
  • 20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
  • 10 Şubat Çarşamba:
  • 20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
  • 11 Şubat Perşembe:
  • 17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
  • 20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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