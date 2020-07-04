Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri;

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 52. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 77-35 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, ligde İstanbul'da 25. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 15-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 24 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

📢 #FenerinMaçıVar! pic.twitter.com/OLd7fZsJBU — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2020

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

Üç oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Göztepe'de Jerome, Deniz ve Halil yok

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın ardından sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Göztepe'miz bugün gerçekleşen antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.



👉https://t.co/O94V15QTkt#UrlaGünlüğü #Göztepe pic.twitter.com/PuZ9WU3Hqd — Göztepe Spor Kulübü 🏡 #SeniYalnızBırakmadık (@Goztepe) July 3, 2020

Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri;

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Vedat Muriqi.

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Mossoro, Tripic, Kamil Wilczek.





Göztepe 20 yıllık seriyi bozmak istiyor

Göztepe, rakibini 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yenmek istiyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göz-Göz, bugün kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.

Koronavirüs salgını arasının ardından oynadığı 3 maçta hiç galibiyet alamayan Göztepe, ligde 38 puanla 8. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 46 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe geriye kalan haftalarda kimlerle oynayacak? Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda attığı golle 3-2 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Yoluna teknik direktörsüz olarak devam eden Fenerbahçe geriye kalan 5 haftayı kazanarak, Avrupa Ligi potasına girmek istiyor. Sarı-lacivertliler puan tablosunda 6. sırada bulunuyor.Fenerbahçe şuanda ligde 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 29 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 51 gol atarken, kalesinde de 39 gole engel olamadı.Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: İşte 29. hafta puan durumuFenerbahçe'nin kalan maçları;Göztepe (E)Gençlerbirliği (D)Sivasspor (E)Beşiktaş (D)Rizespor (E)Hedef Avrupa LigiZiraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'e elenen ve ligde de erkenden havlu atan Fenerbahçe, geriye kalan maçlarını kazanarak Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. Sarı-lacivertliler bu senede bilindiği gibi Avrupa'ya gidememişti.Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: "Ona yakışmadı"



