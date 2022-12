Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alabilir 1’inci Lig temsilcisi Göztepe’den sezon başında Süper Lig lideri Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden kaleci İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında gösterdiği performansla göz doldurdu. Sarı-lacivertli takım, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini almaya karar verirse, Göztepe'ye 1.2 milyon euro ödeme yapması bekleniyor.

