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Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alabilir

1’inci Lig temsilcisi Göztepe’den sezon başında Süper Lig lideri Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden kaleci İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında gösterdiği performansla göz doldurdu. Sarı-lacivertli takım, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini almaya karar verirse, Göztepe'ye 1.2 milyon euro ödeme yapması bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için ne kadar ödeyecek? Bonservisi ne kadar?
İrfan Can Eğribayat kiralık olarak Fenerbahçe forması giyiyor.

Fenerbahçe’nin birinci kalecisi Altay’ın belinden sakatlanmasının ardından sezona 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'yla yapılan özel maçlarda şans bulan İrfan Can, yaptığı kurtarışlarla güven verdi.

Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için ne kadar ödeyecek?

Geçen sene Süper Lig’e veda eden Göztepe’de taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan, ardından hazırlık döneminde affedilerek satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralanan İrfan Can’ı sarı-lacivertlilerin sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna dahil edeceği iddia edildi.

Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin 1+3 yıllığına anlaştığı 24 yaşındaki kaleci için 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli belirlemişti.

Emir için de pazarlık

Fenerbahçe’nin Göztepe’ye satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı stoper Emir Ortakaya’yı sezon başı kampında teknik ekibin vereceği rapora göre bir yıl daha yine sarı-kırmızılılara kiralayabileceği de konuşuluyor.

  • 18 yaşındaki Emir, Göztepe'de ilk 11'in bankosu olmuştu. İki kulüp bu sezon transferde yoğun görüşmeler gerçekleştirmiş, Fenerbahçeli Uğur Kaan ve Emir İstanbul’dan İzmir’e, Göztepeli İrfan Can da Samandıra’ya geçiş yapmıştı.

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