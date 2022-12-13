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Gökhan İnler'den Arda Güler'e tavsiye: "Hemen giderdim"

Adana Demirspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Adana Demirspor'un şampiyonluk şansıyla ilgili, "Süper Lig'e çıktık. O da bir başarı. Büyük bir başarı. Ama tabii ki Süper Lig'i kazanmak çok uzun ve taşlı bir yol. Maç maç bakmak gerekiyor" dedi. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler için Napoli'nin devrede olması hakkında da konuşan İnler, milli oyuncuya tavsiyelerde bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Gökhan İnlerden Arda Gülere tavsiye: Hemen giderdim
Gökhan İnler daha önce 4 sene Napoli forması giymişti.

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'nın Belek turizm bölgesinde devam eden Adana Demirspor'da takımın tecrübeli ismi Gökhan İnler, açıklamalarda bulundu. Antalya kampının kendileri için pozitif geçtiğini ifade eden 38 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Kamp baya yoğun ve iyi geçiyor. Şimdiye kadar iki maç oynadık. Tabii ki sonuçlara çok fazla odaklanmıyoruz. Ama genelde herkese şans tanındı. Herkes maçlarda süre aldı. Genel olarak baktığımızda güzel bir ortamımız var. Kamp sahaları iyi. Şu an öyle söyleyebilirim. Her şey pozitif gidiyor" diye konuştu.

"Genel baktığımızda takımın içinde iyi bir bağ var"

Takım içerisindeki birlik ve beraberliğe değinen Gökhan İnler, "Tabii bence baktığımız zaman hocamızın ikinci sezonu. İyi çalışıyor ve emek sarf ediyor. Hep birlikte oyuncularla beraber, herkes iyi çalışıyor. Genel baktığımızda takımın içinde iyi bir bağ var. Bir kulüp için bu lazım. Dediğim gibi Antalya'da hazırlığımızı iyi yapmalıyız. Zor bir süreç gelecek. Bir ayda kupayla beraber 6 maç oynayacağız. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Onun için herkes hazır olmalı" dedi.

"Süper Lig'i kazanmak çok uzun ve taşlı yol"

Adana Demirspor'un lig şampiyonluğu şansını değerlendiren İnler, "Adana Demirspor ile ilk basamağı yaptık biliyorsunuz. Süper Lig'e çıktık. O da bir başarı. Büyük bir başarı. Ama tabii ki Süper Lig'i kazanmak, bunlar çok uzun ve taşlı yollar. Maç maç bakmak gerekiyor. Benim her zaman yaptığım gibi maçtan maça odaklanıp sezon sonunda bakmamız lazım. Şimdilik bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.

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"Her sene değerlendirme yapıyorum"

Futboldaki geleceği hakkında yorumlarda bulunan İsviçreli oyuncu, "Futbolda son senelerim diyebiliriz. Ama ben şu an ona odaklanmıyorum. Ben genelde futbolumu seviyorum. Yani mental ve fiziksel olarak iyiysem devam etmek isterim. Tabii ki bu performans ya da mental olarak iyi olursam neden olmasın. Ama dediğim gibi şimdi önümüzde 6 ay kaldı. Bu zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Sonra her sene değerlendirme yapıyorum. Ona göre hayırlısı diyeyim" dedi.

  • "Ben olsam hemen kabul ederdim"
  • Napoli'nin şampiyonluk şansını ve Fenerbahçeli Arda Güler'in isminin İtalyan ekibiyle anılmasıyla ilgili de konuşan Gökhan İnler, "Napoli'de hemen hemen her hafta arkadaşlarımla görüşüyorum. Çünkü orada iyi bir kariyerim oldu. Napoli bu sene süper başladı. İnşallah böyle devam ederler. Çünkü bu şehrin, bu halkın şampiyonluğa ihtiyacı var. Bence bu sene onlar için iyi bir sene. Ama dediğim gibi futbolda her şey hemen değişebiliyor. Herkes konsantre olmalı. Bence bu sene güzel olacak diye düşünüyorum. Arda Güler ile ilgili ise ben olsam hemen kabul ederdim. Çünkü Napoli önemli ve iyi bir camia. Görüyorsunuz bir çok genç bu sene orada oynuyor. Sadece Arda için konuşmuyorum, Türkiye'deki gençlerin önünü açmak lazım. Böyle şanslar gelirse bence değerlendirsinler" ifadelerini kullandı.

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