Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu
15:41, 16/10/2026, Cuma
DHA
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu da belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre kadroda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina.
Başlıklar :galatasaraygençlerbirliğisüper lig