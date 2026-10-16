Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

Çorum FK - Çaykur Rizespor CANLI BEIN SPORTS İZLE || Çorum - Rizespor maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Çorum FK - Çaykur Rizespor maçını canlı izlemek ve beIN Sports canlı yayın ekranı için haberimize bakabilirsiniz.