Aston Villalı yöneticiler Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldı: ‘Bonservis bedelini sordular’
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa’ya 6-0 mağlup olmuştu. İngiliz ekibinin yöneticilerinin, Fenerbahçeli bir yıldızı çok beğendikleri ortaya çıktı.
Fenerbahçe’nin Aston Villa ile oynadığı karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinin yöneticilerinden dikkat çeken bir hamle geldi.
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Aston Villa karşılaşmasındaki performansıyla İngiliz ekibinin dikkatini çekti.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgiye göre; Aston Villa yöneticileri, maç sırasında Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini ve oyuncunun şartlarını sordu.
Hamzaoğlu, “Aston Villa yöneticileri, Fenerbahçe yöneticilerine maçta Oğuz Aydın'ın fiyatını ve şartlarını sordu. ‘Ne kadara aldınız, nasıl bir oyuncu?’ demişler. Çok beğenmişler Oğuz'u” ifadelerini kullandı.