Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
14:47, 16/10/2026, Cuma
AA
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
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