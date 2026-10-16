İstanbul'da turuncu alarm! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelenecek mi?

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı





İstanbul Valiliği de özellikle Anadolu Yakası'nın kuzeyi için vatandaşları uyardı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 17 Ekim Cumartesi akşam saatlerinden sonra Beykoz ve Şile çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden 60-80 km/sa hızında fırtına bekleniyor.





Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.





Meteoroloji'nin uyarısında ayrıca İstanbul genelinde kuvvetli yağışların devam edeceği, önceki yağışların oluşturduğu olumsuz şartlar da dikkate alındığında sel ve su baskını riskinin bulunduğu belirtildi.