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İstanbul'da turuncu alarm! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelenecek mi?

İstanbul'da turuncu alarm! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelenecek mi?

21:13, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 21:22, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul'da turuncu alarm! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelenecek mi?

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı, gözleri 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak futbol karşılaşmalarına çevirdi. Özellikle saat 19.00'da Kadıköy'de oynanması planlanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için taraftarların “Maç ertelenecek mi?” sorusu gündeme geldi. Şu ana kadar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan karşılaşmanın ertelendiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kritik hava durumu uyarısının ardından futbolseverlerin gözü maç programına çevrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kritik hava durumu uyarısının ardından futbolseverlerin gözü maç programına çevrildi.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre İstanbul'da 17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kent genelinde etkili olacağı belirtilirken sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre İstanbul'da 17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kent genelinde etkili olacağı belirtilirken sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi?


Olumsuz hava koşulları nedeniyle en çok merak edilen karşılaşma ise Fenerbahçe-Alanyaspor maçı oldu. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor'un 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelmesi planlanıyor.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi?Olumsuz hava koşulları nedeniyle en çok merak edilen karşılaşma ise Fenerbahçe-Alanyaspor maçı oldu. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor'un 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelmesi planlanıyor.

Taraftarlar sosyal medyada yoğun yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğini tartışmaya başladı. Ancak şu ana kadar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ertelendiğine yönelik herhangi bir karar açıklanmadı.

Taraftarlar sosyal medyada yoğun yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğini tartışmaya başladı. Ancak şu ana kadar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ertelendiğine yönelik herhangi bir karar açıklanmadı.

TFF'nin güncel fikstüründe de karşılaşma 17 Ekim saat 19.00 programında yer almaya devam ediyor.

TFF'nin güncel fikstüründe de karşılaşma 17 Ekim saat 19.00 programında yer almaya devam ediyor.

17 Ekim Cumartesi günü İstanbul sınırları içerisinde profesyonel liglerde üç karşılaşmanın oynanması planlanıyor:


15.00 | Galata SK – Fatsa Belediyespor

📍 İBB Beyoğlu Stadı — 3. Lig


15.00 | İnkılap Futbol SK – Gölcükspor

📍 Ömerli Stadı — 3. Lig


19.00 | Fenerbahçe – Alanyaspor

📍 Şükrü Saracoğlu — Süper Lig


Olumsuz hava koşullarının gün içerisinde nasıl seyredeceği, üç karşılaşmanın durumu açısından da yakından takip edilecek.

17 Ekim Cumartesi günü İstanbul sınırları içerisinde profesyonel liglerde üç karşılaşmanın oynanması planlanıyor:15.00 | Galata SK – Fatsa Belediyespor📍 İBB Beyoğlu Stadı — 3. Lig15.00 | İnkılap Futbol SK – Gölcükspor📍 Ömerli Stadı — 3. Lig19.00 | Fenerbahçe – Alanyaspor📍 Şükrü Saracoğlu — Süper LigOlumsuz hava koşullarının gün içerisinde nasıl seyredeceği, üç karşılaşmanın durumu açısından da yakından takip edilecek.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı


İstanbul Valiliği de özellikle Anadolu Yakası'nın kuzeyi için vatandaşları uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 17 Ekim Cumartesi akşam saatlerinden sonra Beykoz ve Şile çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden 60-80 km/sa hızında fırtına bekleniyor.


Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.


Meteoroloji'nin uyarısında ayrıca İstanbul genelinde kuvvetli yağışların devam edeceği, önceki yağışların oluşturduğu olumsuz şartlar da dikkate alındığında sel ve su baskını riskinin bulunduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısıİstanbul Valiliği de özellikle Anadolu Yakası'nın kuzeyi için vatandaşları uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 17 Ekim Cumartesi akşam saatlerinden sonra Beykoz ve Şile çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden 60-80 km/sa hızında fırtına bekleniyor.Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.Meteoroloji'nin uyarısında ayrıca İstanbul genelinde kuvvetli yağışların devam edeceği, önceki yağışların oluşturduğu olumsuz şartlar da dikkate alındığında sel ve su baskını riskinin bulunduğu belirtildi.

Gözler TFF'den gelecek açıklamada


İstanbul'daki hava koşullarının futbol karşılaşmalarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda şu an için resmi bir erteleme kararı bulunmuyor.


Özellikle binlerce taraftarın tribünlerde takip etmesi beklenen Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağı yakından takip ediliyor.

Gözler TFF'den gelecek açıklamadaİstanbul'daki hava koşullarının futbol karşılaşmalarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda şu an için resmi bir erteleme kararı bulunmuyor.Özellikle binlerce taraftarın tribünlerde takip etmesi beklenen Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağı yakından takip ediliyor.

TFF'nin mevcut programına göre mücadele 17 Ekim Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Hava şartlarının ağırlaşması veya güvenliği etkileyebilecek yeni bir durum ortaya çıkması halinde federasyon ve ilgili kurumların yapacağı açıklamalar belirleyici olacak.

TFF'nin mevcut programına göre mücadele 17 Ekim Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Hava şartlarının ağırlaşması veya güvenliği etkileyebilecek yeni bir durum ortaya çıkması halinde federasyon ve ilgili kurumların yapacağı açıklamalar belirleyici olacak.
Başlıklar :FenerbahçeAlanyasporSüper Lig
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Yeni Şafak
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