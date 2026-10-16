Çorum FK - Çaykur Rizespor CANLI BEIN SPORTS İZLE || Çorum - Rizespor maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?

TFF'den 'saygı duruşu' kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski TFF başkanı Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için 16 Ekim-19 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.