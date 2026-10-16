Çorum FK - Çaykur Rizespor CANLI BEIN SPORTS İZLE || Çorum - Rizespor maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?
19:00, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Çorum FK - Çaykur Rizespor canlı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Çorum FK - Çaykur Rizespor maçını canlı izlemek ve beIN Sports canlı yayın ekranı için haberimize bakabilirsiniz.
Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında bu akşam saat 20.00'de Çorum FK ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Çorum - Rizespor maçının canlı izleme linki haberimizde.
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Başlıklar :Çorum FKÇaykur RizesporSüper Lig